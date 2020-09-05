



موعد إعلان نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2020 حيث ينتظر طلاب ثانوية عامة 2020 نتيجة الدور الثاني، في حالة من الترقب والقلق، حيث يستكمل المعلمين المنتدبين لأعمال تقدير كراسات إجابات طلاب الثانوية العامة في امتحانات الدور الثاني، أداء عملهم في قطاعات الثانوية الرئيسية في القاهرة والإسكندرية والمنصورة وأسيوط.



وللحصول على النتيجة بعد انتهاء التصحيح واعتمادها برقم جلوس الطالب عبر الرابط التالي: أضغط هنا حيث ينتظر طلاب ثانوية عامة 2020 نتيجة الدور الثاني، في حالة من الترقب والقلق، حيث يستكمل المعلمين المنتدبين لأعمال تقدير كراسات إجابات طلاب الثانوية العامة في امتحانات الدور الثاني، أداء عملهم في قطاعات الثانوية الرئيسية في القاهرة والإسكندرية والمنصورة وأسيوط.وللحصول على النتيجة بعد انتهاء التصحيح واعتمادها برقم جلوس الطالب عبر الرابط التالي: أضغط هنا g12.emis.gov.eg



من ناحيته، شدد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة، على المصححين بمراعاة الطلاب أثناء التصحيح والالتزام بالجدول الزمني لانتهاء التصحيح وإعلان النتيجة.



يذكر أن امتحانات الدور الثاني بدأت 22 اغسطس الماضي وحتى 2 سبتمبر الماضي، وسط إجراءات أمنية مشددة.



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كشفت مصادر خاصة بوزارة التربية والتعليم، أنه من المتوقع الإعلان عن نتيجة امتحان الدور الثاني ثانوية عامة 2020، خلال أيام، وذلك فور الانتهاء من أعمال الرصد والتصحيح في جميع المواد.