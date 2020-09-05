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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مد فترة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية إلى الغد

السبت 05/سبتمبر/2020 - 01:09 م
طلاب المرحلة الثانية
طلاب المرحلة الثانية
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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه تقرر مد فترة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة 2020 حتى الساعة السابعة مساءً غدًا الأحد الموافق 6 سبتمبر الجاري.

سبب مد تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة 2020


ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مصلحة أبنائنا الطلاب الذين لم يتقدموا لتسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لأبنائنا الطلاب الذين حصلوا على زيادة درجات نتيجة التظلمات التي تقدموا بها لإعادة تصحيح بعض المواد لتسجيل رغباتهم، ولمنح باقي الطلاب إمكانية تعديل رغباتهم حتى الموعد المحدد لغلق الموقع لإتمام عملية المراجعة والتوزيع ومن ثم إعلان النتائج.

وأهابت الوزارة بأبنائنا الطلاب الذين لم يتقدموا لتسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني أو الطلاب الراغبين في تعديل رغباتهم، الالتزام بالموعد المحدد.

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