التعليم تطالب المتقدمين لمدارس STEM بتسليم الأوراق قبل الامتحان

تستكمل الإدارات التعليمية والإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم، استقبال طلبات الطلاب الراغبين بالتقديم لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا للعام الدراسى 2020-2020.فيما طالبت الوزارة من الطلاب بسرعة تسليم الأوراق المطلوبة إلى شئون الطلبة بالإدارات التعليمية، قبل موعد الامتحان المحدد بوقت كافٍ، وحددت الوزارة، الأوراق المطلوبة وهى:- طباعة استمارة التقدم الإلكترونية وتوقيع ولى الأمر عليها وتقديمها إلى أقسام شئون الطلبة والامتحانات بالإدارات لمراجعتها واعتمادها بخاتم الشعار.- 2 صورة شخصية للطالب على الاستمارة.- صورة من استمارة النجاح فى الشهادة الإعدادية أو بيان نجاح معتمد.- صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد.- إيصال تحصيل الرسوم.وأكدت الوزارة أن تقديم الأوراق ضمن شروط دخول الطلاب امتحان القبول المقرر عقده 13 سبتمبر الجارى للطلاب المتقدمين حتى 16 من نفس الشهر، موضحة أن الطالب يستطيع إرساله إلى الإدارة التعليمية التابع لها، أو الإدارة العامة للامتحانات.وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قررت فتح باب التقدم للقبول بمدارس المتفوقين للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام التعليم الأساسى فى العام الدراسى 2019-2020 دور أول، وأن يكون مجموع درجات الطالب 274.5 (98%) وحاصل على الدرجة النهائية فى مادة واحدة على الأقل من (اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم)، أو يكون مجموع درجات الطالب 266 (95%) وحاصل على الدرجة النهائية فى مادتين على الأقل من (اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم).