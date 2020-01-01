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الأربعاء 22 يوليه 2020 الموافق 01 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تحديد هوية شاب عثر على جثته فى أكتوبر

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 01:52 م
جثة شاب
جثة شاب
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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأربعاء، في تحديد هوية الشاب عثر على جثته ملقاة بأحد شوارع مدينة 6 أكتوبر.

وتبين أنه يحمل جنسية دولة عربية، ويعمل بأحد مطاعم المدينة، وتم استدعاء أفراد أسرته لكشف ملابسات الواقعة.

تلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارا يفيد بالعثور على جثة بأحد شوارع مدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة.

وتبين من خلال مناظرة الجثة، أنها لشاب، لا توجد به إصابات ظاهرة، وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى، تنفيذا لقرار النيابة العامة، وحرر محضرا بالواقعة.

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