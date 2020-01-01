تحديد هوية شاب عثر على جثته فى أكتوبر
الأربعاء 22/يوليه/2020 - 01:52 م
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأربعاء، في تحديد هوية الشاب عثر على جثته ملقاة بأحد شوارع مدينة 6 أكتوبر.
وتبين أنه يحمل جنسية دولة عربية، ويعمل بأحد مطاعم المدينة، وتم استدعاء أفراد أسرته لكشف ملابسات الواقعة.
تلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارا يفيد بالعثور على جثة بأحد شوارع مدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة.
وتبين من خلال مناظرة الجثة، أنها لشاب، لا توجد به إصابات ظاهرة، وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى، تنفيذا لقرار النيابة العامة، وحرر محضرا بالواقعة.
وتبين أنه يحمل جنسية دولة عربية، ويعمل بأحد مطاعم المدينة، وتم استدعاء أفراد أسرته لكشف ملابسات الواقعة.
تلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارا يفيد بالعثور على جثة بأحد شوارع مدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة.
وتبين من خلال مناظرة الجثة، أنها لشاب، لا توجد به إصابات ظاهرة، وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى، تنفيذا لقرار النيابة العامة، وحرر محضرا بالواقعة.