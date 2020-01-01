تحديد هوية شاب عثر على جثته فى أكتوبر

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأربعاء، في تحديد هوية الشاب عثر على جثته ملقاة بأحد شوارع مدينة 6 أكتوبر.وتبين أنه يحمل جنسية دولة عربية، ويعمل بأحد مطاعم المدينة، وتم استدعاء أفراد أسرته لكشف ملابسات الواقعة.تلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارا يفيد بالعثور على جثة بأحد شوارع مدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة.وتبين من خلال مناظرة الجثة، أنها لشاب، لا توجد به إصابات ظاهرة، وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى، تنفيذا لقرار النيابة العامة، وحرر محضرا بالواقعة.