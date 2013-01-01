الجيش الليبى: رسمنا الخط الأحمر.. وسندحر الغزو التركى

قال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، إن الضربات العسكرية التي استهدف أنظمة دفاع جوية كانت تركيا ثبتتها الخميس الماضي بقاعدة "الوطية"، جاءت في توقيت قاتل، وكانت قيمتها عالية الجودة.وأضاف "المحجوب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبوبكر، في برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن ضرب قاعدة الوطية رسالة إلى تركيا أننا في مواجهة صريحة ضد العدو.وأردف: "رسمنا الخط الأحمر وسندحر الغزو التركي في مواجهة صريحة".وأشار إلى أن هناك معلومات شبه مؤكدة عن مقتل واحد من أهم قادة الجيش التركي بقاعدة الوطية، وعشرات القتلى من الجيش التركي في استهداف قاعدة الوطية، موضحًا أن نجاح الضربة جاءت بسبب توقيتها المهم، لافتًا إلى أن كل المنطقة غرب سرت هي منطقة عمليات وحظر جوي.وكانت وسائل إعلام تركية ذكرت إنه تم تداول أنباء عن مقتل قائد تركي و6 ضباط آخرين في الغارات الجوية التي شنتها القوات الجوية الليبية على قاعدة الوطية.