عضو لجنة «الدفاع الليبي»: مصر لها الشرعية الدولية والمحلية والأدبية بالتدخل في ليبيا

قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب الليبي، على التكبالي، اليوم السبت، إن الشرعية التي تحدث عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن ليبيا، هي شرعية دولية ومحلية وأدبية.وأضاف التكبالي، في تصريح لـ "الدستور"، أن قول الرئيس السيسي إن التدخل المصري بشكل مباشر في ليبيا بات شرعيًا، وهو أمر مفروغ منه؛ حيث إن أمن مصر القومي يمتد إلى ليبيا، والتدخل العسكري أمام العدوان التركي هو دفاع عن أمنها القومي، خصوصا في ظل تأكيده على أن الجسم الشرعي المنتخب من الشعب والقبائل الليبية، هو مجلس النواب الذي يمثل الشعب الليبي.ورأى عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الليبي، أن هذه الكلمة إن لم تردع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فإن المنطقة ستجر إلى حرب ربما أكبر مما يتصور البعض.كان الرئيس السيسي، ألقى خطابا اليوم في المنطقة العسكرية الغربية، أعلن فيه استعداد مصر لكل السيناريوهات في ليبيا، بما فيها التدخل العسكري المباشر حماية لأمنها القومي ولوحدة ليبيا وسيادتها.