لافروف يبحث هاتفيًا مع نظيره التونسي تعزيز التعاون الثنائي

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الإثنين، هاتفيًا، مع نظيره التونسي نور الدين الريّ، علاقات التعاون الثنائي التي تجمع البلدين وسُبل تعزيزها.وقالت الخارجية الروسية، نص بيانها: "جرى خلال المحادثة بحث حالة وآفاق تطوير العلاقات الروسية التونسية، بما في ذلك أنشطة اللجنة الحكومية الثنائية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني".كما جرى، بحسب البيان، التطرق للقضايا العملية في التنسيق بساحات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث تعتبر الجمهورية التونسية عضوًا غير دائم للفترة 2020- 2021.وأكد الجانب الروسي استعداده لدعم الإجماع على اعتماد مشروع قرار مجلس الأمن الدولي الذي قدمته تونس وفرنسا بشأن مكافحة فيروس كورونا.