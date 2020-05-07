رئيس الوزراء العراقى الجديد يطلق عملية لملاحقة بقايا داعش

قررت الحكومة العراقية الجديدة، برئاسة مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية للقضاء بشكل كامل على بقايا تنظيم داعش الإرهابي.وعقدت الحكومة الجديدة أولى جلساتها اليوم برئاسة مصطفى الكاظمي، واتخذت قرارات عدة أخرى منها تخصيص منح جديدة قدرها 70 ألف دينار توزع بين 100 ألف شخص من موازنة الهجرة والمهجرين.كما وجه الكاظمي وزارة التربية بتثبيت جميع المحاضرين على الموازنة الجديدة لعام 2020 واعتبارها تعيينات حذف واستحداث للأعوام السابقة.وأدى الكاظمي اليمين الدستورية أمس أمام البرلمان بعد شهور طويلة من المفاوضات؛ لتشكيل حكومة جديدة خلفا لعادل عبدالمهدي الذي استقال اكتوبر الماضي على خلفية احتجاجات شعبية واسعة في جميع انحاء العراق.