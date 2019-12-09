أشهر خاطبة على "فيسبوك" تكشف أكثر الفئات لجوءًا إليها

قالت عبير حسن أشهر خاطبة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن وظيفتها هي محاولة التوفيق بين الشباب الذين يرغبون في الزواج، لكن الزواج لا يتم إلا إذا أحبا الشخصين بعضهما.



وكشفت خلال لقائها مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أكثر الفئات التي تتردد عليها بحثا عن الزواج، وهم الشباب العاملين بالخارج، والأسر المهاجرة في الخارج، والفتيات العاملة التي ليس لها علاقات اجتماعية، وأيضًا الشباب الذي لم يهتم في حياته بشئ غير العمل أو الدراسة.



ولفتت عبير، إلى أنها دشنت صفحة على "فيسبوك" باسم "عبير الخاطبة"، لتسهيل تواصل الشباب معها.

