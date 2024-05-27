وزير الزراعة يتفقد إحدى محطات ومزارع التصدير بالنوبارية

زار السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، إحدى محطات ومزارع التصدير بمنطقة النوبارية، يرافقه المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، والمهندس حسام محفوظ مدير مديرية الزراعة في النوبارية.

وقال القصير إن هذه الزيارة تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم وتشجيع القطاع الخاص باعتباره شريكا أساسيا في التنمية وكذلك تشجيع الصادرات الزراعية المصرية الذي أصبحت تغزو معظم أسواق العالم وعليها طلبا متزايدا من كل الدول نظرا لجودتها العالية، بالإضافة إلى أنها أصبحت أحد أهم مصادر مصر للنقد الأجنبي.

وشملت زيارة وزير الزراعة محطة تصدير ومزارع شركة نوبا فارم، حيث تفقد جميع مراحل الإنتاج والتعبئة والتغليف والتصدير للموالح والعنب والخوخ، وأكد أهمية اتباع كل المواصفات والاشتراطات الفنية المطلوبة للدول المستوردة حفاظا على سمعة الصادرات الزراعية المصرية.

جدير بالذكر أن صادرات مصر من الموالح بلغت حوالي 1٫8 مليون طن منذ أول يناير حتى شهر مايو الجاري.