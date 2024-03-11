وزير الزراعة يبحث سبل تعزيز صادرات مصر من البطاطس

عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا لبحث سبل زيادة صادرات مصر من البطاطس، بحضور عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وبعض قيادات الوزارة وممثل عن وزارة الصناعة والتجارة.

وأكد القصير على الجهود والإجراءات التي اتخذتها الدولة في مجال تعزيز الصادرات الزراعية، حيث أصبحت تغزو معظم أسواق العالم وعليها طلب متزايد من كل الدول، مشيرًا إلى ضرورة الحفاظ على السمعة الطيبة لصادراتنا والبناء عليها،

متابعًا أن صادرات مصر البطاطس تتزايد سنويًا وتجاوزت العام الماضي المليون طن وحققت رقمًا قياسيًا لأول مرة، وأصبحت تحتل المركز الثاني بعد الموالح، مؤكدًا أن ذلك لم يأت من فراغ بل بفضل الجهود التي تبذلها الدولة متمثلة في وزارة الزراعة وكذلك التعاون مع التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة وسفارات مصر في الخارج وأيضًا المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.

ووجّه وزير الزراعة الشكر إلى المزارعين والمصدرين المصريين باعتبارهم العنصر الأساسي في نجاح المنظومة، مشيدًا بالإجراءات التي يتخذها الحجر الزراعى المصري وكذلك بجهود مشروع مكافحة وحصر العفن البنى في البطاطس وسعيه الدائم للتطوير وامتلاك أحدث المعامل والتقنيات في مجاله والتوسع في إنشاء واعتماد المناطق الخالية، كما وجه أيضًا بضرورة الاهتمام بإنتاج بطاطس التصنيع، في إطار خطة الدولة التوسع في التصنيع الزراعي لتحقيق قيمة مضافة وتوفير فرص عمل وتقليل الفاقد والهدر.

كما طالب كل أطراف المنظومة بالاستمرار فى بذل الدور المنوط بكل منهم بشفافية ووعي، وكذلك المصدرون عليهم الالتزام بالممارسات السليمة المعتمدة وفقًا للاشتراطات والمواصفات الفنية للبلد المستورد والبعد عن أي ممارسات غير منضبطة قد تؤدى ليس فقط برفض شحنتهم، ولكن تؤثر على مصداقية وخصوصية المنتج المصري، كما طالب وزير الزراعة أيضًا رئيس المجلس السلعى التصديرى بنشر الوعى بين المصدرين خاصة من ليس لهم تاريخ طويل فى عمليات التصدير ومطالبتهم بالالتزام تمامًا والبعد عن أي ممارسات غير منضبطة.

ووجّه القصير كل الجهات التعامل بأقصى درجات الشدة مع أى حالات من هذا القبيل حفاظًا على سمعة الصادرات المصرية الزراعية التى أصبح لها اسم كبير في كل الأسواق العالمية، وبذلت الدولة والمصدرون والمنتجون جهودًا كبيرة طوال السنوات الماضية حتى وصلت إلى هذا المستوى المتميز، مؤكدًا التطلع للمزيد "ولسنا مستعدين لأى اختراقات من أى طرف مهما كان شأن من اقترف الخطأ".

وفي نهاية الاجتماع، طالب وزير الزراعة بتوحيد البيانات التى تصدر عن كل الجهات ذات الصلة "الزراعة والتجارة والصناعة والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية".