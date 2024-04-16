الأربعاء 17 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

مستشار وزير الزراعة: توقعات بارتفاع الصادرات الطازجة لـ8 ملايين طن خلال 2024

الصادرات
الصادرات

قال أحمد إبراهيم  مستشار وزير الزراعة إن الصادرات المصرية للحاصلات الزراعية زادت خلال الربع الأول من 2024 لتصل إلى 300 مليون دولار نتيجة إلى فتح عدد الأسواق أمام المنتجات الزراعية المصرية، حيث تم فتح سوق كندا أمام الفراولة المصرية، بالإضافة إلى فتح السوق المغربية أمام البطاطس المصرية ما ساهم في زيادة الصادرات المصرية.

‏وأوضح إبراهيم في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه خلال الفترة الأخيرة، تم فتح 93 سوقًا أمام الصادرات المصرية، بالإضافة إلى أن مصر تصدر منتجاتها إلى 160 سوقًا حول العالم بعدد سلع تصل إلى  400 سلعة مختلفة من الحاصلات الزراعية سواء الصادرات الطازجة أو المجمدة.

‏وأضاف أن مصر تعتبر رقم واحد في الموالح من حيث الإنتاج والتصدير على مستوى العالم، وتأتي البطاطس في المرتبة الثانية في الصادرات على مستوى العالم، حيث سجلت صادراتها مليون طن خلال 2023 وتعتبر للمرة الأولى في تاريخ الصادرات المصرية للبطاطس ما ساهم أيضًا في زيادة الصادرات.

‏وأضاف مُستشار الوزير أن وزير الزراعة السيد القصير، يتابع جولات متابعة المعامل المعنية بالصادرات المصرية والحاصلات الزراعية من تبقية النبات لمعرفة جودة العمل في الصادرات المصرية، حيث تم تطوير المعامل المعنية بفحص الصادرات وأصبحت معامل عالمية وبها كوادر بشرية على أعلى مستوى بين دول العالم.

‏وأشار إلى أن وزير الزراعة يقوم بتوجيه التوعية إلى المصدرين إلى أهمية الالتزام بالشروط والمواصفات للدول المستوردة حتى لا يتم رفض الشحنات، وتم حظر الممارسات الخاطئة في التصدير، بالإضافة إلى أن هناك تطورًا كبيرًا في معامل العفن البني الخاص الصادرات، وتدريب العمالة على أعلى مستوى وتم استيراد أجهزة على أعلى مستوى لفحص العينات.

‏وأوضح أن الحجر الصحي أيضًا، شهد تطورًا كبيرًا من خلال تفعيل الكود الخاص بكل مزرعة من خلال التأكد من أن المزرعة التي تقوم بشحن الكميات المصدرة هي مزرعة مخصصة في الصادرات فقط، حيث إنه يتم اختيار بعناية المنتجات التي يتم تصدرها بداية من اختيار التربة إلى اختيار السُمرة.

‏وأكد أن الصادرات الزراعية الطازجة بلغت 7.5 مليون طن خلال الموسم الماضي، ومن المتوقع أن تصل إلى 8 ملايين طن خلال 2024.

أحمد إبراهيم وزير الزراعة الصادرات المصرية سوق كندا الفراولة المصرية السوق المغربي الحاصلات الزراعية

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