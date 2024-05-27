أسعار التصوير الجديدة للمصريين والأجانب بالمتحف القومى للحضارة

أعلن مجلس إدارة المتحف القومي للحضارة المصرية عن تعديل لائحتي التصوير ورسوم ضوابط ومقابل الخدمات الخاصة بالمتحف، على أن يتم التطبيق اعتبارًا من 1 يونيو المقبل.

أسعار التصوير الجديدة فى متحف الحضارة

وحسب بيان صادر اليوم الإثنين، قرر مجلس المتحف أن تكون رسوم تصوير الأفلام التسجيلية والوثائقية- تصوير تجاري- 15 ألف جنيه في اليوم الواحد، و90 ألف جنيه في الأسبوع للمصريين، أما بالنسبة للأجانب فيكون يوم التصوير بـ30 ألف جنيه، و180 ألف جنيه في الأسبوع.

ويصل سعر التصوير داخل معامل المتحف، سواء وثائقيا أو تجاريا، إلى 30 ألف جنيه لليوم الواحد و180 ألف جنيه لمدة أسبوع بالنسبة للمصريين، أما للأجانب فيصل سعر تصوير اليوم الواحد داخل المعامل إلى 40 ألف جنيه، و200 ألف جنيه للتصوير لمدة أسبوع.

رسوم تصوير البرامج الحوارية داخل القومى للحضارة

كما حدد مجلس إدراة المتحف سعر رسوم تصوير البرامج الحوارية واللقاءات- تصوير تجارى- بـ5 آلاف جنيه بالنسبة للمصريين و10 آلاف جنيه للأجانب، ورسم التصوير التجاري بقاعة المومياوات الملكية بعد الانتهاء من مواعيد العمل الرسمية 40 ألف جنيه بالنسبة للمصريين، و60 ألف جنيه بالنسبة للأجانب.

وجرى تحديد التصوير الفوتوغرافي التجاري للقطعة الأثرية الواحدة بـ500 جنيه دون فتح الفتارين، وألف جنيه بفتح الفتارين بالنسبة للمصريين، ورسوم ألف جنيه لتصوير القطعة الأثرية دون فتح الفتارين، و2000 جنيه للتصوير بفتح الفتارين بالنسبة للأجانب.

أما رسوم تصوير الأفلام السينمائية والروائية داخل وخارج القاعة الرئيسية للمتحف فتبلغ 40 ألف جنيه، و250 ألف جنيه للتصوير لمدة أسبوع للمصريين، أما للأجانب فتم تحديد رسوم التصوير بـ80 ألف جنيه لليوم الواحد و540 ألف جنيه للأسبوع.