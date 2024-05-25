اتحاد الكتاب والصحفيين الإسبان يمنح "حواس" جائزة رجل العام

اختار اتحاد الكتاب والصحفيين الإسبان عالم الآثار المصرية الدكتور "زاهي حواس"، لجائزة رجل العام لسنة 2024، ضمن وفد ضم نحو 45 صحفيا وكاتبا إسبانيا.

ومنح "ماريانو بالاثين" رئيس اتحاد الكتاب والصحفيين الإسبان درع التكريم للدكتور زاهي حواس، وذلك أثناء زيارتهم للقاهرة، وجاء ذلك بحضور المستشار حمدي زكي المستشار السياحي بإسبانيا، والخبير السياحي عطية يمنى.

وقال "ماريانو بالاثين" رئيس اتحاد الكتاب والصحفيين الإسبان إن لقاء "حواس" كان حلما واليوم أصبح حقيقة، أنه وبحق فرعون علم المصريات على المستوى الدولي، ونحن في انتظار إعلانه لخبر القرن باكتشافه المنتظر لمقبرة نفرتيتي.

وقال المستشار السياحي حمدي ذكي: "إنني كنت أقوم بالتنشيط السياحي أثناء عملي كمستشارا سياحيا بالولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية وإسبانيا وعملت على توظيف السينما للتعريف بحضارة مصر القديمة وكان زاهي حواس الداعم الأول لجهودي وكان كثير التردد على لوس أنجلوس مقر مكتب تنشيط السياحة الذي كنت أديره.

وأضاف الخبير السياحي "عطية يمني" إن وفد الصحفيين الأسبان سعداء بنجاح الرحله لمصر وبتواجد وتكريم الدكتور زاهي حواس في حفل العشاء فهو مسك الختام.

وفي ذات السياق قال الدكتور "زاهي حواس" إن اكتشاف المدينة الذهبية المفقودة في مدينة الأقصر حازت على المرتبة الأولى عالميًا بين أفضل عشرة اكتشافات أثرية لعام 2021 لمجلة Archaeology Magazine، ما يعزز عمل البعثات الأثرية في تلك المدينة التي أسسها الملك المصري أمنحتب الثالث، بينما ازدهرت في عهد الملك الذهبي الشاب توت عنخ آمون.

وكشف "حواس"، عن أنّ مشروع اكتشاف الأهرامات “سكان بيراميدز”، والخاصة باكتشاف ممر بطول 9 أمتار داخل هرم خوفو، يؤدي إلى غرفة الدفن، واصفا هذا الكشف بأنه أهم كشف أثري حدث خلال القرن الـ21 في منطقة أهرامات الجيزة، وأن البعثة سوف تستكمل عملها خلال شهر يوليو.

وأضاف أننا نعمل في مقبرة الملك رمسيس الثاني وتم العثور على البئر الخاص بالمقبرة والذي وصل عمقه إلى أكثر من 9 أمتار تحت سطح الأرض، مشيرًا إلى أنه يعتبر من أغرب الآبار الخاصة بالمقابر الملكية حيث أنه يعتبر الوحيد الذي يوجد بكل ركن من أركانه ثلاثة نقوش وفصول من كتب العالم الآخر، الأمر الذي يرجح أن للبئر وظيفة دينية.

وأوضح "حواس" أننا نبحث الآن عن مقبرة الملكة نفرتيتي في الأقصر، وهرم الملك حوني بسقارة.