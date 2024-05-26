الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غرفة سياحة الغوص والأنشطة البخارية تعلن عن تشكيل مجلسها الجديد

جريدة الدستور

أعلنت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية تشكيل مجلس إدارة الغرفة، وذلك بعد انتهاء العملية الانتخابية التي أجريت يوم الأربعاء الماضي 22 مايو، والتي أسفرت عن  فوز طارق إسماعيل وأحمد علي، وذلك بمقعدين، وذلك عن مراكز الغوص فئة "أ" عن محافظات البحر الأحمر والإسكندرية ومرسى مطروح وفاز عن محافظة جنوب سيناء والمحافظات الأخرى كل من طارق محمد وصابر لطفي.

وفاز بمقعد يخوت السفاري فئة "ب" "مصطفى فاروق" عن محافظات البحر الأحمر والإسكندرية ومطروح، وفاز بالتزكية بمقعد يخوت السفارى فئة "ب" عن محافظة جنوب سيناء والمحافظات الأخرى "عادل محمد".

كما فاز بمقعد مراكز الأنشطة البحرية فئة "ج" عن محافظات البحر الأحمر والإسكندرية ومطروح "محمد أبوستيت"، وفاز بمقعد مراكز الأنشطة البحرية فئة "ج" عن محافظة جنوب سيناء والمحافظات الأخرى نادر فوزي.

يشار إلى أنه قد تم عقد اجتماع الجمعية العمومية لغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية باكتمال النصاب القانوني، بحضور إجمالي 259 منشأة، والذي تم تنظيمها بمحافظة القاهرة، وقد بدأت الجمعية العمومية في تمام الساعة 10 صباحًا واستمرت حتى الساعة 4 مساءً.

 وقد تضمنت أعمال الجمعية العمومية للغرفة مناقشة تقرير مجلس إدارة الغرفة السنوي عن أعماله واعتماد الموازنة التقديرية للغرفة لسنة 2024 وإقرار ميزانيتها السنوية وقوائمها المالية والحساب الختامي لها عن سنة 2022-2023، وعن الفترة من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر 2023، وقد تمت الانتخاب تحت إشراف قضائي.

غرفة سياحة الغوص الأنشطة البحرية العملية الانتخابية مراكز الغوص البحر الاحمر جنوب سيناء

الأكثر قراءة

رشاش ووشوم وشخصية سيكوباتية.. طبيب نفسى يحلل سلوك سفاح التجمع

نتيجة الترم الثاني 2024 عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي

مصدر رفيع المستوى: تحركات مصرية مكثفة للضغط على إسرائيل لنفاذ أكبر قدر من المساعدات لغزة

الانسحاب الكامل للاحتلال.. كواليس مباحثات إسرائيل مع مصر لإعادة فتح معبر رفح

تفاصيل أكبر اكتشاف للغاز الطبيعى فى حقل أبوقير المصرى

تغييرات مفاجئة من الضرائب تُلزم أصحاب العقارات.. إليك التفاصيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

عتاب الرئيس

عبد الرحيم طايع

عن المعارضة والأهلى والزمالك وحديث "كبير البلد"

محاسن السنوسي

المعلومة من حق الجميع.. المواطن يسأل وعلى الحكومة أن تجيب

مدحت بشاى

مصر الغد.. وإشراقاتها التنموية

لواء. محسن الفحام

دلائل ورسائل

خالد حريب

رسائل توشكى

محمد عبدالعزيز

بأعلى جودة وأقل تكلفة وأسرع وقت

محمد رفعت

حديث المكاشفة والرسائل المباشرة

صور

بطولة دورى أبطال إفريقيا للمرة الـ12.. فرحة جماهير الأهلى فى كل مكان

للمرة الـ12.. الأهلى يتوج بطلًا لدورى أبطال إفريقيا

تتويج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

13 شهيدًا وإصابة العشرات إثر قصف طائرات الاحتلال لمنزل فى جباليا

أسر الجنود الإسرائيليين يربك الاحتلال ويلزمه الصمت

خوفًا من المحاكمة.. لماذا أصبح ملف المحتجزين ثانويًا على طاولة نتنياهو؟