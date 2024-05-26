غرفة سياحة الغوص والأنشطة البخارية تعلن عن تشكيل مجلسها الجديد

أعلنت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية تشكيل مجلس إدارة الغرفة، وذلك بعد انتهاء العملية الانتخابية التي أجريت يوم الأربعاء الماضي 22 مايو، والتي أسفرت عن فوز طارق إسماعيل وأحمد علي، وذلك بمقعدين، وذلك عن مراكز الغوص فئة "أ" عن محافظات البحر الأحمر والإسكندرية ومرسى مطروح وفاز عن محافظة جنوب سيناء والمحافظات الأخرى كل من طارق محمد وصابر لطفي.

وفاز بمقعد يخوت السفاري فئة "ب" "مصطفى فاروق" عن محافظات البحر الأحمر والإسكندرية ومطروح، وفاز بالتزكية بمقعد يخوت السفارى فئة "ب" عن محافظة جنوب سيناء والمحافظات الأخرى "عادل محمد".

كما فاز بمقعد مراكز الأنشطة البحرية فئة "ج" عن محافظات البحر الأحمر والإسكندرية ومطروح "محمد أبوستيت"، وفاز بمقعد مراكز الأنشطة البحرية فئة "ج" عن محافظة جنوب سيناء والمحافظات الأخرى نادر فوزي.

يشار إلى أنه قد تم عقد اجتماع الجمعية العمومية لغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية باكتمال النصاب القانوني، بحضور إجمالي 259 منشأة، والذي تم تنظيمها بمحافظة القاهرة، وقد بدأت الجمعية العمومية في تمام الساعة 10 صباحًا واستمرت حتى الساعة 4 مساءً.

وقد تضمنت أعمال الجمعية العمومية للغرفة مناقشة تقرير مجلس إدارة الغرفة السنوي عن أعماله واعتماد الموازنة التقديرية للغرفة لسنة 2024 وإقرار ميزانيتها السنوية وقوائمها المالية والحساب الختامي لها عن سنة 2022-2023، وعن الفترة من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر 2023، وقد تمت الانتخاب تحت إشراف قضائي.