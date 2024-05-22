بالأسماء.. إعلان الفائزين في انتخابات مجلس غرفة شركات السياحة

انتهت منذ قليل انتخابات مجلس إدارة غرفة شركات السياحة وقد أسفرت عن فوز كل من يسرى السعودي وأحمد إبراهيم ووليد خليل ومهند فليفل ونادر عياد وتامر الشاعر وكريم المنباوى وشريف لطفى.

وقد انعقدت اليوم انتخابات مجلس غرفة شركات السياحة بعد تعدد قرارات لجان تيسير الأعمال بالغرف السياحية منذ عهد الوزير السابق خالد العنانى وقد قدم أحمد عيسى وزير السياحة والآثار الحالى مشروع قانون الاتحاد المصري للغرف السياحية.

وجاء مشروع هذا القانون نظرًا لمرور وقت طويل منذ صدور القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، ووجود قصور في الواقع الفعلي في العديد من أحكامه عن مواكبة الظروف المستجدة مما أدى لوجود ضرورة لتحديث التنظيم التشريعي للغرف السياحية واتحادها بما يكفل قيامها بمهامها بالشكل الأمثل.

وفى ذات السياق أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة المستشار مصطفى محمود عبد الوهاب سليمان، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار محمود مسعد الفخرانى، نائب بهئية قضايا الدولة، أسماء الفائزين في الانتخابات التي أجريت اليوم الأربعاء، على عضوية مجلس إدارة الغرفة، ومندوبى الغرفة لدى الإتحاد المصرى للغرف السياحية.

وقال المستشار مصطفى سليمان، رئيس اللجنة، أن الانتخابات قد تمت بنظام الإقتراع السرى المباشر، وفي جو من الشفافية والحيادية، وإنها شهدت انتظاما بين الناخبين، ولم يحدث ما يعكر صفو المناخ الانتخابى، مشيدًا بالتحرك الواعى من قبل أعضاء الجمعية الذين حرصوا على التواجد بالحضور والإدلاء بأصواتهم.

ولفت إلى أن اللجنة استقبلت نحو 336 ناخبًا من إجمالي أعداد الجمعية العمومية، وأن هذا الرقم فاق العدد المحدد من قبل القانون واللائحة المنظمة لقانون الغرف السياحية لصحة انعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات.

وأوضح أن الانتخابات قد أجريت على مقعد واحد فقط من بين مقاعد مجلس إدارة الغرفة وهو المقعد المخصص لمنشآت ﺍﻟﺤﻠﻭﺍﻨﻲ، ﺍﻟﻜﺎﻓﺘﻴﺭﻴﺎﺕ، ﺍﻟﻭﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ، ﻤﻁـﺎﻋﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﺎﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ إﻥ ﻭﺠﺩ" وقد تنافس عليه كل من: -

1. على كامل على منصور

2. يعقوب أحمد محمد نصار

وفاز به على كامل على منصور.

وأشار المستشار مصطفى سليمان، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن عدد الأصوات الصحيحة بلغت 335 صوتًا، وصوت واحد باطل، وأعلن أن الفائز بالمقعد المرشح على كامل على منصور

كما أعلن رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات غرفة المنشآت والمطاعم السياحية نتائج الفائزين بمقاعد مجلس الإدارة بالتزكية، وأعضاء مندوبى الغرفة لدى الإتحاد بالتزكية أيضًا وقد أسفرت نتيجة انتخابات مجلس الإدارة عن التالى:-

ﻋﻀﻭﺍﻥ "ﻴﻤﺜﻼﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺨﻤﺱ ﻨﺠﻭﻡ وفاز بهما بالتزكية كل من:-

1. ياسر محمد يسرى يوسف التاجورى

2. سامح عبد العال عبد الغنى

وﻋﻀﻭﺍﻥ "ﻴﻤﺜﻼﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻷﺭﺒﻊ ﻨﺠﻭﻡ"، وفاز بالتزكية بهما كل من:-

1. أحمد فايز أحمد الصانع

2. أشرف زيدان محمد مسلم

وﺜﻼﺜﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ"ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸآﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻨﺠﻭﻡ ﻭﺍﻟﻨﺠﻤﺘﻴﻥ ﻭﺍﻟﻨﺠﻤﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ"، وفاز بهم بالتزكية كل من:-

1. برج ليون أرتين توماسيان

2. عبد المنعم محمد عبد المنعم ربيع

3. هشام محمود محمد عبد الله

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