الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مواعيد أيام الاجازات الرسمية المتبقية في 2024.. تبدأ بعيد الاضحى

الاجازات الرسمية
الاجازات الرسمية 2024

الإجازات الرسمية 2024..كلمات ارتفع البحث عنها على محركات جوجل خلال الساعات القليلة الماضية من قبل عدد كبير من الموظفين والعاملين في الدولة سواء في القطاعين العام أو الخاص، لمعرفة الاجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2024، ونتيجة لذلك يستعرض موقع الدستور جدول الاجازات الرسمية المتبقية خلال السطور التالية. 

الاجازات الرسمية 2024 

يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024، بمناسبة وقفة عيد الأضحى 

يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024، بمناسبة أول أيام عيد الأضحى 

يوم الإثنين الموافق 17 يونيو 2024، بمناسبة ثان أيام عيد الأضحى 

يوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو 2024، بمناسبة ثالث أيام عيد الأضحى

يوم الأربعاء الموافق 19 يونيو2024، بمناسبة رابع أيام عيد الأضحى 

يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2024، بمناسبة ثورة 30 يونيو 

يوم الإثنين الموافق 8 يوليو 2024، بمناسبة رأس السنة الهجرية 

يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو 2024، بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو 1952 

يوم الإثنين الموافق 16 سبتمبر 2024، بمناسبة المولد النبوي الشريف 

يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر 2024، بمناسبة عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973). 

الإجازات الرسمية 2024 المتبقية وعدد أيام إجازة عيد الأضحى

اجازات شهر يونيو 2024 

يشهد شهر يونيو المقبل عدد كبير من أيام الاجازات بسبب اجازات عيد الاضحى والعطلات الاسبوعية، لذلك نستعرض أيام اجازات شهر يونيو 2024. 

يوم السبت الموافق 1 يونيو عطلة اسبوعية 

يوم الجمعة الموافق 7 يونيو عطلة اسبوعية

يوم السبت الموافق 8 يونيو عطلة اسبوعية

يوم الجمعة الموافق 14 يونيو عطلة اسبوعية 

يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024، بمناسبة وقفة عيد الأضحى 

يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024، بمناسبة أول أيام عيد الأضحى 

يوم الإثنين الموافق 17 يونيو 2024، بمناسبة ثان أيام عيد الأضحى 

يوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو 2024، بمناسبة ثالث أيام عيد الأضحى

يوم الأربعاء الموافق 19 يونيو2024، بمناسبة رابع أيام عيد الأضحى

يوم الجمعة الموافق 21 يونيو 2024 عطلة اسبوعية 

يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 عطلة اسبوعية 

يوم الجمعة الموافق 28 يونيو 2024 عطلة اسبوعية 

يوم السبت الموافق 29 يونيو2024 عطلة اسبوعية.

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