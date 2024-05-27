الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الدولار اليوم الاثنين 27-5-2024 والعملات الأجنبية في البنوك منتصف التعاملات

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

شهد سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 27 مايو 2024 تصدرًا لمحركات بحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، حيث شهد استقرارًا في سعره بحسب اخر تحديث للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم الاثنين 27 مايو 2024 في البنوك المصرية

شهد سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 27 مايو 2024 خلال منتصف التعاملات استقرارًا مقابل الجنيه المصري، حيث سجل متوسط سعره نحو 46.88 جنيه للشراء، و47.01 جنيه للبيع.

ويستعرض "الدستور" آخر تحديث لسعر صرف الدولار والعملات الأجنبية لحظة بلحظة على مدار اليوم، حيث سجل الدولار اليوم الاثنين 27 مايو 2024، استقرارًا مقابل الجنيه المصري حيث بلغ نحو 46.88 جنيه للشراء، و47.01 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم الاثنين

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم الاثنين الموافق 27 مايو 2024 استقرارًا ليبلغ نحو 46.88 للشراء، 46.98 جنيه للبيع.

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الإثنين

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 27 مايو 2024 فى البنوك

سعر الدولار الاثنين في بنك مصر

 وخلال منتصف التعاملات سجل سعر الدولار اليوم الاثنين استقرارًا مقابل الجنيه المصري في بنك مصر ليسجل نحو 46.90 جنيه للشراء، و47.00 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB اليوم السبت

وفي البنك التجاري الدولي CIB، استقر الدولار اليوم الاثنين الموافق 27 مايو خلال منتصف التعاملات ليبلغ متوسط سعره نحو 46.90 جنيه للشراء، و47.00 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الاثنين

شهد سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الاثنين استقرارًا ليسجل 46.90 جنيه للشراء، 47.00 جنيه للبيع.

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الإثنين

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الاثنين

وفقًا لأخر تحديث للبنك المركزي المصري، فإن سعر العملات اليوم الاثنين الموافق 27 مايو 2024 سجلت استقرارًا وجاءت الأسعار كالآتي: 

سجل سعر الدولار نحو 46.88 جنيه للشراء، و47.01 جنيهًا للبيع.

بلغ سعر اليورو 50.86 جنيه للشراء، و50.98 جنيه للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي 12.50 جنيه للشراء، و12.53 جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الاسترليني 59.74 جنيه للشراء، و60.89 جنيه للبيع.

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استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الإثنين

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