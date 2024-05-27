الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الإثنين

صرف الدولار
صرف الدولار

استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، في بداية التعاملات اليوم الإثنين، في البنوك المصرية. 

 

أسعار الدولار مقابل الجنيه بالبنوك

ففي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات البنك الأهلي، سجل سعر صرف الدولار 46.90 جنيه للشراء، و47 جنيها للبيع، وفي بنك مصر سجل الدولار 46.90 جنيه للشراء، و47 جنيها للبيع.
وفي البنوك الخاصة، سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 46.90 جنيه للشراء، و47 جنيهت للبيع.


وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 46.88 جنيه للشراء، و47.01 جنيه للبيع.


وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار صرف العملة الأوروبية "اليورو" تباينا في الشراء والبيع في البنوك المصرية.


ففي البنك الأهلي سجل سعر اليورو 50.86 جنيه للشراء، و51 جنيها للبيع، وفي بنك مصر سجل اليورو 50.86 جنيه للشراء، و51 جنيها للبيع.


وفي البنوك الخاصة، سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي 50.86 جنيه للشراء، و51.01 جنيه للبيع.

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استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملاته اليوم

 

أسعار صرف الدولار 

وفي البنك المركزي، سجلت العملة الأوروبية 50.86 جنيه للشراء، و51 جنيها للبيع.
كما سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني تباينا في الشراء والبيع في البنوك المصرية، ففي البنك الأهلي، سجل الإسترليني 59.72 جنيه للشراء، و59.89 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل الإسترليني 59.72 جنيه للشراء، و59.89 جنيه للبيع.


وفي البنوك الخاصة، سجل الإسترليني في البنك التجاري الدولي 59.72 جنيه للشراء، و59.89 جنيه للبيع.


وفي البنك المركزي، سجل الجنيه الإسترليني 59.72 جنيه للشراء، و59.91 جنيه للبيع.
وعربيا، سجل الريال السعودي في البنك الأهلي 12.50 جنيه للشراء، و12.53 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي سجل 12.78 جنيه للشراء، و12.79 جنيه للبيع، والدينار الكويتي سجل 152.14 جنيه للشراء، و153.07جنيه للبيع، وفقًا للبنك الأهلي.


ويعد قرار مرونة سعر الصرف يعني تحرير سعر الصرف وتركه لقوى السوق "العرض والطلب" مع رفع سعر العائد للحد من الدولرة والطلب غير الحقيقي والمضاربة علي العملة الأجنبية.

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