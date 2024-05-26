محمد رمضان يلهم جماهير كرة القدم الأفريقية.. ما السبب؟

في أمسية مليئة بالحماس والإثارة، استضافت الساحة الكروية حدثًا بارزًا خلال افتتاح حفل نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والترجي التونسي، ولفت الانتباه حضور الفنان محمد رمضان مرتديًا تيشيرت مرسومًا عليه صورة القائد نيلسون مانديلا، وهذه ليست المرة الأولى التي عبر فيها "رمضان" عن حبه لمانديلا فقد هتف له خلال مشاركته في حفل افتتاح كأس الأممم الافريقية على ملعب الحسن واتارا في يناير الماضي.

وفي تصريحات إعلامية سابقة للفنان محمد رمضان، قال إن القائد نيلسون مانديلا شخص لا يختلف عليه أحد، فقد حرر جنوب افريقيا في وقت مهم ومن المؤثرين في القارة الإفريقية، مؤكدًا حبه له وذكره دائمًا.

من هو نيلسون مانديلا ؟

ولد نيلسون مانديلا، في 18 يوليو 1918، في مفيزو بجنوب أفريقيا، يُعتبر أحد أعظم رموز النضال ضد التمييز العنصري، بعد دراسة القانون والعمل كمحامٍ، برز مانديلا كناشط سياسي بارز في صفوف حزب المؤتمر الوطني الأفريقي (ANC)، الذي كان يقود الكفاح ضد نظام الفصل العنصري (الأبارتايد) الذي فرضته الحكومة البيضاء في جنوب أفريقيا.

وفي عام 1962، اعتقل مانديلا وحُكم عليه بالسجن المؤبد بتهمة التخطيط للإطاحة بالنظام، وقضى مانديلا 27 عامًا في السجن، حيث أصبح رمزًا للصمود والمقاومة السلمية، وتم اطلاق سراحه في عام 1990، وبعد أربع سنوات، أصبح أول رئيس أسود لجنوب أفريقيا بعد أول انتخابات متعددة الأعراق في تاريخ البلاد.

تحت قيادة مانديلا، بدأت جنوب أفريقيا مسيرة نحو المصالحة الوطنية وبناء مجتمع جديد قائم على المساواة والعدالة، ونال مانديلا جائزة نوبل للسلام في عام 1993 تقديرًا لجهوده في إنهاء نظام الفصل العنصري وإرساء دعائم الديمقراطية في بلاده، تُوفي مانديلا في 5 ديسمبر 2013، لكنه ترك إرثًا خالدًا من النضال من أجل الحرية وحقوق الإنسان.