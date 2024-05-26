أوراق تقديم رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي 2024 للعام الدراسي الجديد
ارتفع البحث من قبل عدد كبير من اولياء الامور على محركات بحث جوجل عن أوراق تقديم رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، وذلك بالتزامن مع انتهاء العام الدراسي 2023- 2024، وبدء موعد التقديم للعام الدراسي الجديد 2024- 2025، لذلك ينشر موقع "الدستور" كافة التفاصيل خلال السطور التالية.
أوراق تقديم رياض الأطفال 2024
المديريات التعليمية قد حددت الأوراق المطلوبة للتقديم في مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 2024-2025، وذلك استعدادًا لفتح باب التقديم بداية من شهر يونيو المقبل والأوراق جاءت كالآتي:
- شهادة ميلاد الطفل “المميكنة كمبيوتر”.
- صورة بطاقة الرقم القومي لولى الأمر على أن تكون البطاقة سارية.
- 8 صور فوتوغرافية حديثة للطفل.
- ما يثبت محل الإقامة، سواء إيصال غاز أو كهرباء أو مياه أو تليفون أو عقد ايجار موثق من عام سابق.
ـ ختم البطاقة الصحية المرفقة بملف التقديم.
- حافظة بلاستك.
أوراق تقديم الصف الأول الابتدائي 2024
تم فتح باب التسجيل الإلكتروني لإلحاق الطلاب بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2024/2025، وذلك من خلال تسجيل بيانات الطالب وولي الأمر على الرابط الذي تتيحه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وجاءت الأوراق المطلوبة للتقديم في الصف الأول الابتدائي كالاتي:
-أصل وصورة لشهادة ميلاد الطفل (مميكنة).
-أصل وصورة بطاقة الأب والأم.
- صورة من عقد الإيجار أو وصل كهرباء/ غاز/ مياه من أجل التأكد من العنوان.
-8 صور شخصية للطفل مقاس 4×6.
-البطاقة الصحية الخاصة بالطفل.
- حضور الأب للتقديم، وفي حالة السفر أو الوفاة يكون لدى الأم ولاية تعليمية.
خطوات تقديم الصف الأول الابتدائي 2024
-الدخول إلى موقع التقديم لطلاب الصف الأول الابتدائي من هنـــــا.
-إنشاء حساب ببيانات ورقم قومي ولي الأمر.
-اختيار طلب جديد، ثم التقديم للصف الأول الابتدائي.
-تسجيل بيانات الطفل والأب والأم بدقة.
-التأكد من البيانات قبل إرسال الطلب.
-استعراض وطباعة الطلبات، ثم سداد المصروفات المطلوبة.