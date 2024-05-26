الأحد 26 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد تقديم المدارس التجريبية 2024

جريدة الدستور

يستعد أولياء الامور إلى تقديم المدارس التجريبية 2024 وفق الشروط التي تحددها مديريات التربية والتعليم المنتشرة في انحاء الجمهورية والتي تختلف من محافظة لأخرى، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد تقديم المدارس التجريبية 2024. 

موقع تقديم المدارس التجريبية 2024

يستطيع أولياء الأمور تقديم المدارس التجريبية 2024 من خلال موقع مديرية التربية والتعليم التابع لها الطفل.

ويستطيع أولياء الامور الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم التابع لها الطالب، أو الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم ليتمكن من تقديم المدارس التجريبة، وفق الشروط التي تم تحديدها 

رابط تقديم المدارس الحكومية والتجريبية 2024/2025

رابط تقديم المدارس اليابانية 2024 - 2025 .. وشروط وأوراق التقديم

ما هو سن القبول بالمدارس التجريبية؟

تحدد مديريات التربية والتعليم شروط الإلتحاق بالمدارس التجريبية، ومن ضمنها سن القبول بالمدارس التجريبية، ويشترط ألا يقل عمر الطفل المتقدم لمرحلة رياض الأطفال عن “أربع سنوات”، وللصف الأول الابتدائى لا يقل عن “ست سنوات”.

ويتم حساب سن الطفل المتقدم في 1 أكتوبر 2024، وتكون أولوية القبول للأطفال الأكبر سنًّا وذلك وفقًا للإتاحة بكل إدارة تعليمية على أن يتم الاختيار إلكترونيا.

موعد تقديم المدارس التجريبية 2024

وحددت بعض مديريات التربية والتعليم موعد تقديم المدارس التجريبية 2024 لمرحلة رياض أطفال 2025-2024، بالمدارس “الرسمي والرسمي لغات”، يبدأ من يوم 1 يونيو 2024 حتى 30 يونيو المقبل،.

وبعد انتهاء فترة تقديم المدارس التجريبية 2024، وتحديد المدرسة التي تقبل الطالب، يتم تقديم ملف ورقي للمدرسة يشمل كافة الأوراق المطلوبة منها شهادة الميلاد الخاصة بالطالب، وبطاقة ولي الأمر، وصورة للطفل، مع فاتروة غاز أو كهرباء لإثبات محل السكن. 

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رابط تقديم رياض الأطفال حكومي ولغات 2024

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نائب محافظ البحيرة تعتمد قواعد القبول بمرحلة رياض الاطفال

تفتح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني يوم السبت الموافق 1 يونيو 2023 رابط تقديم رياض الأطفال 2024 والأول الابتدائي بالمدارس الحكومية، الذي يتيح التقديم الإلكتروني لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي في المدارس الرسمية والرسمية لغات “المدارس التجريبية”.

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