زاد البحث عن رابط تقديم المدارس الحكومية والتجريبية 2024/2025 عبر المنصات الإلكترونية وذلك مع الأيام الأخيرة من شهر مايو الجاري حيث يترقب أولياء الأمور بيان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتفعيل موقع التقديم للمرحلتين رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي.

رابط تقديم المدارس الحكومية والتجريبية 2024/2025

يمكن من خلال رابط تقديم المدارس الحكومية والتجريبية 2024/2025 التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا) تقديم أوراق الأطفال لمرحلة kg1 ومرحلة الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل 2024/2025 وفقا للشروط المعلنة.

ويتم إعلان أسماء الطلاب المقبولين للدخول في المدارس الحكومية والتجربية من خلال نفس الموقع عقب مراجعة كافة الطلبات المقدمة والتأكد من توافر كافة الشروط اللازمة للتقديم في الطالب سواء لمرحلة kg1 أو المرحلة الابتدائية.

موعد التقديم في المدارس الحكومية 2025

تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تفعيل الموقع الرسمي الخاص باستقبال طلبات الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي خلال الفترة من يوم 1 _ 30 يونيو 2024 والتي تستمر لمدة شهر وذلك حتى يتمكن كافة أولياء الأمور من التقديم.

ويتم عقد مقابلات شخصية للأطفال المقبولين وفقا للشروط المعلنة من قبل إدارة المدرسة المرشحين لها ويعد نتيجة المقابلة الشخصية واختبار الطالب لتحديد مستواه الدراسي هى القبول النهائي للمدرسة المتقدم لها.

الأوراق اللازمة للتقديم في المدارس الحكومية 2025

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدة مستندات لأزمة لتقديم طلبات الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال والتي تتلخص فيما يلي:-

عدد 3 نسخ من شهادة ميلاد الطالب مميكنة.

صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر سارية.

تقديم صورة من شهادة وفاة الوالد في حالة الوفاة.

عدد 8 صور حديثة للطالب مقاس 4×6 بخلفية بيضاء.

وصل مياه أو كهرباء باسم الأب أو الجد.

صورة من عقد الإيجار موثق بتاريخ عام سابق والأصل للاطلاع عليه.

تقديم البطاقة الصحية للطالب.

ملف بلاستيكي للأوراق.

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