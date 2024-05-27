الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"إسكان النواب" توصى بتشكيل لجنة لبحث الموقف القانونى لبعض الأكشاك بفيصل

النائب أمين مسعود
النائب أمين مسعود

أوصت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب أمين مسعود، أمين سر اللجنة، بتشكيل لجنة لبحث الموقف القانوني لبعض الأكشاك التي تم فتحها بعمارات منتصر بفيصل، وأعطت اللجنة مهلة أسبوعين لصدور نتائج التحقيق.

جاء ذلك بعد مناقشات حول طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بشأن إصدار الجمعية المشتركة للبناء والتعمير بمحافظة الجيزة تصريحا لكشك دون موافقة الجمعية العمومية، وبالمخالفة لرأي أغلبية السكان واتحاد شاغلي عمارات منتصر بفيصل.

وأشار إيهاب منصور إلى قيام أحد الكافيتيريات بإزالة حوائط بالدور الأرضي في العقار رقم ٤٧، والنظام الإنشائي للمباني حوائط حاملة، وهو ما يمثل خطرًا داهمًا على العقار وحياة المواطنين، والعقد المبرم بين السكان والجمعية يمنع أي تغيير حفاظًا على السلامة الإنشائية للمباني.

وأوضح أن قانون التعاون الإسكانى الصادر في ۱۹۸۱/۳/٥ مادة (٥) نص على الآتي: يحظر على الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان التصرف في العقارات التي تنشئها أو تحصل عليها لغير أعضاء الجمعية إلا بقرار من الجمعية العمومية بعد أخذ رأى الجهة الإدارية والاتحاد.

لجنة الإسكان بمجلس النواب فيصل طلب الإحاطة محافظة الجيزة الجمعية العمومية

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