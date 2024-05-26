الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس اقتصادية الشيوخ: خطة التنمية الاقتصادية تستهدف خفض الدين الخارجى

النائب هاني سري الدين
النائب هاني سري الدين

قال النائب هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، إن أهم ما جاء فى خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الجديد هو وضع سقف مستهدف لحجم الاستثمارات العامة، وهو ما يعني استهداف خفض الدين الخارجي، وهذا أمر يحتاج متابعته بدقة على مدار الأعوام المقبلة، لتخفيض أعباء الديون الخارجية وتخفيف عبء الدين على الموازنة العامة.

تشجيع الاستثمارات الخاصة 

وطالب "سري الدين" بتشجيع الاستثمارات الخاصة، مضيفًا: "ليس ملموسا فى الخطة بشكل جدي، خاصة أن الاستثمارات الخاصة تعاني، وهو أمر يحتاج إلى مزيد من الجدية". 

وتابع: "الهيئة المعنية بملف الاستثمار الخاص، وهي المجلس الأعلى للسياسات، لم تجتمع منذ 2013، وأرجو أن يحظى هذا الملف باهتمام الحكومة الواجب لأنه السبيل الوحيد لتحقيق التنمية الاقتصادية". 

وقال "سري الدين": "قطاع النقل مخصص له فى الموازنة العامة  375 مليار جنيه بنسبة  40% من خطة الاستثمار، فى حين أن الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية الأخرى بعيدة تماما عن هذا الرقم وأقل بكثير مما هو مخصص للنقل". وتساءل: "هل الأولوية للبنية الأساسية فقط على حساب التنمية البشرية. لو بيدي لطالبت بتعديل الأرقام".

txt

نواب يشيدون بمشروع حياة كريمة خلال مناقشات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالشيوخ

txt

وزيرة التخطيط تستعرض مستهدفات خطة التنمية الاجتماعية: تحسين جودة حياة المواطن المصري

ملفات الصحة والتعليم فى خطة التنمية 

وأضاف: "يجب أن نعمل بشكل أكثر جدية فى الصحة والتعليم على حساب قطاعات أخرى مهما كانت أهميتها، وأعطاء أولوية للتنمية البشرية والمستدامة".

وأشار "سري الدين" إلى أنه لا توجد استراتيجية واضحة للسياحة والتصدير، وهناك مستهدفات أرقام فقط ولا توجد استراتيجيات معلنة، وتابع: "لو استهدفنا 50 مليار جنيه من  السياحة و50 مليارا من التصدير ستكون مصر فى وضع مختلف عما هي عليه الآن، ولكن للأسف هذه الأهداف لم تحول لاستراتيجيات قابلة للتطبيق ولا سياسات واضحة فى السياحة والتصدير".

وقال: "نرى معاناة مرتبطة بالغاز والكهرباء لأسباب حقيقية وجدية، وأحد أسبابها إخفاق الحكومة فيما أعلنته فى خطتها 2030، فيما يخص الطاقة البديلة، وأعتقد أنه لم تأخذ الجدية الكافية من الحكومة". 

وتابع متساءلًا: "أين مشروع التأمين الصحي؟، وما هذا التباطؤ؟، فبعد كل هذه السنوات لم نغطِ إلا 5 محافظات للآسف هذا كلام على ورق ولم يتحقق حتى الآن". 

النائب هاني سري الدين اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ مجلس الشيوخ خطة التنمية الإقتصادية الاستثمارات العامة الدين الخارجي

الأكثر قراءة

مصدر رفيع المستوى: تحركات مصرية مكثفة للضغط على إسرائيل لنفاذ أكبر قدر من المساعدات لغزة

الانسحاب الكامل للاحتلال.. كواليس مباحثات إسرائيل مع مصر لإعادة فتح معبر رفح

تفاصيل أكبر اكتشاف للغاز الطبيعى فى حقل أبوقير المصرى

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. استعلم عن نتيجة سنوات النقل الترم الثاني 2024

نتيجة الترم الثاني 2024 عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي

هل تغاضى حكم نهائي أفريقيا عن ضربة جزاء للترجي؟.. خبير تحكيمى يجيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

عتاب الرئيس

عبد الرحيم طايع

عن المعارضة والأهلي والزمالك وحديث "كبير البلد"

محاسن السنوسي

لمعلومة من حق الجميع.. المواطن يسأل وعلي الحكومة أن تجيب

مدحت بشاى

مصر الغد.. وإشراقاتها التنموية

لواء. محسن الفحام

دلائل ورسائل

خالد حريب

رسائل توشكى

محمد عبدالعزيز

بأعلى جودة وأقل تكلفة وأسرع وقت

محمد رفعت

حديث المكاشفة والرسائل المباشرة

صور

بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 12.. فرحة جماهير الأهلى فى كل مكان

للمرة الـ12.. الأهلى يتوج بطلًا لدورى أبطال إفريقيا

تتويج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

أسر الجنود الإسرائيليين يربك الاحتلال ويلزمه الصمت

خوفًا من المحاكمة.. لماذا أصبح ملف المحتجزين ثانويًا على طاولة نتنياهو؟

الإسرائيليون يؤكدون انتصار حماس فى حرب غزة.. ونتنياهو يقود دولة الاحتلال للهاوية