«اقتصادية الشيوخ» تناقش اقتراح نائب التنسيقية حول وضع نظام ضريبي للممثلين غدًا

تناقش لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ برئاسة هاني سري الدين غدا الأحد، عقب الجلسة العامة للمجلس، اقتراح برغبة مقدم من النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب حول عقد بروتوكول تعاون بين مصلحة الضرائب المصرية ونقابة المهن التمثيلية لوضع نظام تعامل مبسط لكافة أنواع الضرائب يتواكب مع طبيعة المهن التمثيلية.

كما تناقش اللجنة أيضًا اقتراح برغبة لأكمل نجاتي، حول تفعيل آليات الموازنة التشاركية في مصر، والآليات الواجب اتخاذها لتقدم مصر في مؤشر الشفافية العالمية (IBP).

ويواصل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، غدًا الأحد، عقد جلساته العامة، حيث سيناقش تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، والتأشيرات العامة المرافقة له.