نواب يشيدون بمشروع حياة كريمة خلال مناقشات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالشيوخ

قال النائب ابو النجا المحرزي عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع حياة كريمة الذي تنفذه الدوله في جميع المحافظات هو أمر مشرف لكل مصري ويجب أن نكون جميعا فخورين به، حيث أصبح في القري والمناطق النائية، مياه نقية، وغاز طبيعي، ووحدات صحية، وصرف صحي، وكهرباء، مؤكدا أنه مشروع عظيم، أخرج بسطاء مصر من الظلام إلى النور.

وأبدى النائب أبو النجا المحرزي عددا من الملاحظات على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن خطة التنمية والاقتصادية والاجتماعية، وهي أين نحن من البحث العلمي، والتعليم الفني لا يوجد اهتمام به وأصبح لدينا نقص في العمالة الماهرة، ولذلك أرجو الاهتمام بالبشر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، فى مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024 /2025.

حياة كريمة من أعظم المشروعات في التاريخ

ومن جانبه اكد النائب طارق تهامي عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع حياة كريمة من أعظم المشروعات في التاريخ وغير وجه الحياة في الكثير من المحافظات وعلى رأسها محافظات الصعيد.

وطالب تهامي خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم المخصصة لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024 /2025 ، بإطلاق مبادرة وطنية على خطي حياة كريمة وبمشاركتها لإقامة مصانع صغيرة بكل قرية تقضي علي البطالة مع تنويع الأنشطة حتى لا تكون مكررة وتحقق اكتفاء ذاتي ونصدر من خلاله الكثير لتوفير العملة الصعبة.

وأعلن تهامي موافقته على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024 /2025 مشيدة بالتقرير وماجاء فيه وخاصة بالاستثمار وحياة كريمة وجميع ماتهدف الدولة المصريه من تطوير في ظل الجمهورية الجديدة.