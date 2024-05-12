برلمانى: لا بد من تفعيل دور مراكز الشباب فى عمليات التنمية

قال النائب أبو النجا المحرزي، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة طلب مقدم من النائب زين الإطناوي، بشأن التوسع في إنشاء المراكز الشبابية، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الوزير يزور كل محافظات الجمهورية، إلا أن هناك إشكاليات في مراكز الشباب.

زيارة وزير الشباب للمحافظات

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن مراكز الشباب موجودة ومتطورة، لكن الإشكالية في عدم وجود موظفين في عدد كبير منها، مشددًا على ضرورة تفعيل دور المراكز الشباب في عمليات التنمية.

وشدد على أهمية أن يكون هناك ربط بين مراكز الشباب والمجتمع، مشيرًا إلى ضرورة رفع وعي الشباب في مواجهة الأفكار المغلوطة.