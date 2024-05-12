الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلمانى: لا بد من تفعيل دور مراكز الشباب فى عمليات التنمية

النائب أبو النجا
النائب أبو النجا المحرزي

قال النائب أبو النجا المحرزي، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة طلب مقدم من النائب زين الإطناوي، بشأن التوسع في إنشاء المراكز الشبابية، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الوزير يزور كل محافظات الجمهورية، إلا أن هناك إشكاليات في مراكز الشباب.

 

زيارة وزير الشباب للمحافظات 

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن مراكز الشباب موجودة ومتطورة، لكن الإشكالية في عدم وجود موظفين في عدد كبير منها، مشددًا على ضرورة تفعيل دور المراكز الشباب في عمليات التنمية.

وشدد على أهمية أن يكون هناك ربط بين مراكز الشباب والمجتمع، مشيرًا إلى ضرورة رفع وعي الشباب في مواجهة الأفكار المغلوطة.

النائب أبو النجا المحرزي مجلس الشيوخ التجربة الدنماركية عادل امام وزير الشباب

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