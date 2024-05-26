عضو بالشيوخ: القيادة السياسية استطاعت تحقيق النمو الاقتصادى وتوفير بيئة عمل مستقرة

قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن الإرادة الصلبة للرئيس عبدالفتاح السيسي حطمت كل التحديات والأزمات بداية من جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والتغيرات المناخية وحرب غزة.

وأوضح عكاشة، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2024/ 2025، أن تحقيق النمو الاقتصادي وتحسن مؤشرات التنمية المستدامة يتطلبان بيئة مستقرة سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، وهو ما عملت عليه القيادة السياسية طوال السنوات الماضية.

التغلب على ظاهرة تفاقم التضخم

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن التحديات الكبرى تتضمن التغلب على ظاهرة تفاقم التضخم وارتفاع الأسعار، لحماية حق المواطن في الحصول على الغذاء والخدمات بأسعار ميسرة.

كما أكد النائب عمرو عكاشة على ضرورة تعليم وتدريب الشباب على كل الحرف والمهن التي نحتاج إليها حتى تكون لدينا عمالة مدربة حتى نقضي على البطالة ونوفر فرص عمل للشباب.

مشروع حياة كريمة

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن مشروع حياة كريمة من أعظم المشروعات في التاريخ وغير وجه الحياة في كل محافظات الجمهورية، وعكس حرص الرئيس السيسي على توفير مستوى معيشة يليق بالمواطن البسيط.

وأعلن النائب عمرو عكاشة عن موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون، مشيرًا إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة على كل المستويات، وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء، وأعضاء الحكومة في مواجهة تلك التحديات، وما ترتب عليها من أزمات اقتصادية واجتماعية طالت اقتصادات الدول الكبرى بما فيها الاقتصاد المحلي.