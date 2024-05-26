الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ بعد الموافقة على مشروع خطة التنمية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، الجلسة العامة بعد الموافقة على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2024/2025.

وقد وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على الحساب الختامى لموازنة مجلس الشيوخ للعام المالى 2022/2023.

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مجلس الشيوخ يوافق على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل نهائي

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مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد


 وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، الموافقة النهائية على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024 /2025. 

وقالت اللجنة في تقريرها، إن العالم لا يزال يعاني من الصراعات المتوالية التي أدت إلى تفاقم عديد الأزمات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وكذلك السياسي، ولا يزال هناك حالة من الضبابية للنظام الاقتصادي العالمي واستمرار التخوف والتحوط من حالة عدم اليقين وهذا أدى إلى استمرار التأثير على معدلات النمو العالمي وبطء حركة رؤوس الأموال وتباطؤ نمو التجارة العالمية، رغم التحسن النسبي في بعض المؤشرات والذي أعطى صورة تشير لبدء التعافي النسبي حسب ما ورد ببعض التقارير الدولية.

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مجلس الشيوخ الحساب الختامي خطة التنمية الإقتصادية اللجنة

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