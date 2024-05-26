الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وفد برلماني يتفقد مشروع زراعة نبات الجوجوبا بالبحر الأحمر

أحمد السجيني
أحمد السجيني

تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة أحمد السجيني، مشروع زراعة 3 آلاف فدان لنبات الجوجوبا في البحر الأحمر.

رافق الوفد البرلماني خلال الزيارة اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، اللواء محمد البنداري، سكرتير عام المحافظة، واللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد.

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واستعرض اللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، تفاصيل المشروع، موضحا أن الجوجوبا من الزراعات التي تنمو في جو حار وأرض ذات ملوحة عالية، والاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة 
بما يحقق عائد اقتصادي.

اهداف المشروع 

وأشار إلى أن المشروع يستهدف إقامة مجتمع زراعي لجذب أبناء وادي النيل لزيادة النشاط الزراعي بما يعادل نشاط استخراج البترول والسياحة في الغردقة.

وأوضح رئيس هيئة تنمية الصعيد أن مشروع زراعة 3 آلاف فدان لنبات الجوجوبا، بدأ في 2020، ويتكون من محطة رفع المياه المعالجة ثلاثيا من 3 أحواض، ثم الفلاتر، وبعد ذلك عمليات الري.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ أول مرحلتين من المشروع بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد، بهدف التوسع في زراعة نبات الجوجوبا.

وأوضح أن منتجات الجوجوبا متنوعة ما بين سماد عضوي ووقود للطيران وأعلاف ومبيدات، وكل الصناعات التي تعتمد على الزيوت التخليقية، مؤكدا أنه يوفر العملة الصعبة.

وأكد أن بداية إنتاج الجوجوبا بعد ٥ سنوات من زراعة النبات، وتستمر في الإنتاج لأكثر من 100 سنة، لافتا إلى أن الهيئة تسعى في الفترة  المقبلة للتوسع في زراعة نبات الجوجوبا. 

وكشف أنه تتم دراسة مشروع زراعة الجوجوبا على المياه الحلوة، كي يتم استخدامه في المنتجات الطبية والتي يتم التعامل معها بشكل مباشر.

من جانبهم أشاد الوفد البرلماني، بالمشروع الذي يمثل أهمية كبيرة في الاستغلال الأمثل للمياه المعالجة، فضلا عن زراعة نبات له العديد من الاستخدامات. 

وقال النائب أحمد السجيني: المشروع نقلة كبيرة في حسن استغلال المياه، فضلا عن دوره في توفير العملة الأجنبية، وفرص العمل للشباب.
 

ويترأس وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أحمد السجيني، ويضم الوفد أعضاء هيئة مكتب اللجنة محمد الحسيني ومحمد وفيق، وكيلي اللجنة، وعمرو درويش، أمين السر، وكلا من النواب: أسامة الأشموني، زكي عباس، أحمد رمزي، سعودي عبد الرحمن، محمود البرعي، رحاب الغول، سناء السعيد، إيمان الألفي، وسامية توفيق.

وفد لجنة الإدارة المحلية احمد السجيني البحر الاحمر محافظة البحر الأحمر اللواء شريف صالح النائب أحمد السجيني

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