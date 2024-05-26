الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

بدأ مجلس الشيوخ، في جلسته المنعقدة الآن، مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024 /2025.

تأجيل مناقشة عدد من الطلبات لجلسة الغد

وطالبت الحكومة ممثلة في المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية بتأجيل مناقشة عدد من الطلبات المقدمة من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بعض الملفات فيما يخص وزارة الأوقاف، ومنها مال الوقف وتنميته وملف فرش المساجد وملف إحلال وتجديد بيوت الله وملف الكوادر البشرية بالوزارة، سواء من نقص الأئمة ومقيمي الشعائر والعمال وتحسين أحوالهم المالية وذلك لجلسة الغد.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.

وكان جدول أعمال الجلسة العامة اليوم قد تتضمن عرض طلب مناقشة عامة مقدم من النائب يوسف عامر، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن حفظ مال الوقف وتنميته، كما تضمن أيضًا  طلبًا مقدمًا من النائب محمد عبد العليم الشيخ، بشأن إحلال وتجديد وفرش المساجد ونقص الأئمة والخطباء ومقيمي الشعائر والعاملين بالمساجد وتحسين أحوالهم المعيشية.

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