وكيل "إسكان النواب" يكشف عن مطالب مطوري العقارات من الحكومة

قال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري، إن غرفة التطوير العقاري لها 3 مطالب محددة خلال الفترة المقبلة، تتضمن الإعفاء الضريبي للمطورين العقاريين لفترة زمنية محددة، ويمكن للحكومة تجربة منح الإعفاء الضريبي للشركات العقارية لمدة عام والذي سينعكس على أداء الشركات في تنفيذ المشروعات المختلفة.

وأضاف خلال فعاليات الجلسة الأولى لمؤتمرالعقار بوابة جذب الاستثمار المباشر، أن المطلب الثاني يتضمن وجود رؤية واضحة في ظل متغيرات كثيرة حول الفائدة على أسعار الأراضي، حيث نطالب بالتجديد لعامين آخرين بتثبيت الفائدة على سعر الأراضي بقيمة 10% كما هو معمول به حاليا.

وأشار إلى أن المطلب الثالث يتضمن العمل على ملف التمويل العقاري والذي أصبح ملفا وجوبيا يحقق التلاقي بين البائع والمشتري في السوق العقاري، حيث يجب تغيير فلسفة التمويل العقاري بحيث تكون الوحدة هي الضمانة، وتدشين مبادرات تمويل عقاري بفائدة مخفضة، وتغيير فلسفة البنوك في التعامل على التمويل العقاري.