طارق شكرى: مصر تتبنى سياسة قوية فى مواجهة الاحتلال وقادرة على صد ألاعيبه

أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أهمية كلمة الرئيس السيسي أمام القمة العربية، التي عُقدت بالأمس، في البحرين، وتأكيده أن مصر ستظل على موقفها الثابت برفض تصفية القضية الفلسطينية، ورفض تهجير الفلسطينيين أو نزوحهم قسريا أو من خلال خلق الظروف التي تجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة بهدف إخلاء أرض فلسطين من شعبها.

وقال "شكري"، في تصريح صحفي له اليوم، إن مصر بقيادة السيسي تتبنى سياسة قوية في مواجهة حكومة الاحتلال، وتؤكد له أنها تعرف كل حيله وألاعيبه وخططه وستتصدى لها.

وطالب وكيل إسكان البرلمان بالانتباه للقادم وتداعيات ما يحدث، فتبعات ذلك ستكون كبيرة على السلم والأمن والاستقرار، فالعدل لا يجب أن يتجزأ، وحياة أبناء الشعب الفلسطيني لا تقل أهمية عن حياة أي شعب آخر.

وطالب المجتمع الدولي بالانتباه لما قاله الرئيس السيسي، إذ إنه يجب وضع حد لهذه الحرب المدمرة ضد الفلسطينيين، الذين يستحقون الحصول على حقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة.

واختتم المهندس طارق شكري بأن كلمة السيسي أمام القمة العربية رسالة إنذار لحكومة الاحتلال، وحاسمة للغاية، وواضحة للجميع فيما يخص العدوان على قطاع غزة.