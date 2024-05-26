الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"صحة النواب" تطالب بسرعة تشغيل مستشفى نويبع المركزى

مستشفى نويبع المركزي
مستشفى نويبع المركزي

تفقد وفد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة د.أشرف حاتم مستشفى نويبع المركزي "تحت الإنشاء"، ومركز وحدة طب أسرة المدينة بمدينة نويبع.

وأشاد نواب لجنة الصحة أثناء الزيارة التفقدية بما وصل إليه تطوير المنظومة الصحية بمدينة نويبع، حيث شهدت الزيارة تفقدهم لمركز طب أسرة المزينة بنويبع التى تقدم خدمات متعددة، منها خدمة الأمراض المزمنة، والاعتلال الكلوى وفحص الزواج، والمشورة النفسية، كما تحتوى الوحدة على معمل تحاليل، ولديها رخصائيون باطنى ونساء وأطفال.

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مستشفى نويبع المركزي

ثم تفقد الوفد مستشفى نويبع المركزى، الذى يعد صرحا طبيا كبيرا فى المدينة، حيث يضم أقساما للغسيل الكلوى، وقسما للأشعة، وغرفا للعناية المركزة والعزل، وقسما للطوارئ، و٧ عيادات خارجية و٣ حضانات.

وطالب أعضاء اللجنة، بضرورة سرعة تشغيل المستشفى بحد أقصى شهر أغسطس من العام الجاري، حيث أكدوا على حاجة الأهالي لهذا الصرح الطبى، والذي يعد نقله كبيرة فى تطوير المنظومة الصحية بالمدينة.

ضم الوفد النواب: سهير عبد الحميد، عبلة الألفي، محمود العزب، مكرم رضوان، إيناس عبد الحليم، محمود أبو الخير، جمان عمارة، ميرفت عبد العظيم، راوية مختار، إيرين سعيد، جوميانة لويس، وسارة النحاس، كما شارك فى الزيارة نواب جنوب سيناء، حميد سليمان، سليمان عطيوى، وفضية سالم.

وفد لجنة الشؤون الصحية الدكتور أشرف حاتم وحدة طب أسرة المدينة المستشفى المنظومة الصحية

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