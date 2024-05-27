الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جامعة القناة تُنظم 22 برنامجًا صيفيًا ضمن خطة رفع المهارات الحياتية للمواطنين

الدكتور ناصر مندور
الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، حرص الجامعة على التوجه لمجتمعها بمصفوفة متميزة من الدورات التدريبية، من أجل تنمية القدرات، وإعداد كوادر بشرية مدربة ومؤهلة لمواكبة تطورات العصر، واحتياجات سوق العمل،  بهدف خلق قيادات إدارية مزودة بالمعارف والمهارات المختلفة.

تفاصيل ٢٢ برنامج تدريبي صيفي بجامعة القناة

وفي هذا الإطار - تستعد إدارة تدريب أفراد المجتمع بقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة بتنفيذ خطة تدريبية متنوعة خلال فترة الصيف تضم 22 برنامجًا  تدريبيًا في مجالات متنوعة تنفذ خلال شهري يوليو  وأغسطس القادم؛ وذلك لتنمية المهارات الأساسية والحياتية للمواطنين ورفع درجة الوعي والتثقيف لديهم، يحاضر فيها نخبة من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين بالجامعة.

ويشرف على تنفيذها المهندسة وفاء إمام مدير عام مشروعات البيئة، والمهندس أحمد رمضان مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.

هذا وتضم الخطة مجموعة الموضوعات التي تدور حول "ترسيخ فكرة العمل الحر والمشروعات الصغيرة، تقدير الذات والثقة بالنفس، دور الحيوانات البرية في التوازن البيئي، ريادة الأعمال، القيادة الابداعية، الانفوجراف، تصميم مواقع وشعارات، فن البورترية والرسم التعبيري، التصوير والمونتاج " والذي تعقد بمقر إدارة تدريب أفراد المجتمع بالجامعة.

إلى جانب تنفيذ مجموعة البرامج المتخصصة بعلوم الحاسب الآلى واللغات- تقدم بمعامل كليتي الحاسبات والمعلومات والألسن-  لرفع مهارات المتدربين اللغوية والتكنولوجية وتضم  " مقدمة في الحاسب ونظام التشغيل، صيانة الحاسب  الآلي excel، word، power point، بدائيات اللغة الإنجليزية، وبدائيات اللغة الفرنسية، وبدائيات اللغة الألمانية".

على أن يستكمل برنامج الاسعافات الأولية والانعاش القلبي الرئوي سلسلة التدريب العملي داخل كليات ومعاهد الجامعة لتقديم التوعية بأساسيات الاسعافات الأولية لتضم خمس كليات "التجارة،الألسن، الزراعة، الحاسبات،الطب البيطري ".

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