الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الجامعة العربية تعقد الاجتماع العاشر لعملية التشاور الإقليمية حول الهجرة واللجوء

الجامعة العربية
الجامعة العربية

بدأت اليوم الاثنين، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع العاشر لعملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة واللجوء، والذي ينظمه قطاع الشؤون الاجتماعية (إدارة شؤون اللاجئين والمغتربين والهجرة)، ويستمر لمدة يومين.

ويشارك في الاجتماع نقاط اتصال الدول العربية الأعضاء المعنيين بملفي الهجرة واللجوء، إلى جانب ممثلي المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة.

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ويركز الاجتماع على آخر المستجدات بشأن عملية متابعة واستعراض الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، الذي تم اعتماده من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2018، بهدف تحضير الدول الأعضاء للمشاركة الفعالة في مؤتمر الاستعراض الإقليمي الثاني للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في المنطقة العربية، المزمع عقده بالقاهرة في يوليو 2024. 

كما يتم تخصيص جلسة خلال اليوم الثاني للاجتماع حول أهمية دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، حيث تقوم الوكالة بعرض الأوضاع الحالية على الأرض في قطاع غزة، والاحتياجات والدعم اللازم في ظل هذه الظروف، والسيناريوهات المستقبلية في اليوم التالي للحرب لإعادة بناء مقار (الأونروا) التي تم استهدافها، واحتياجات إعادة التشغيل لتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين.

ومن المقرر أن يتم خلال الاجتماع مناقشة واعتماد خطة عمل عملية التشاور لعامي 2024/2025، وبيان اليوم العالمي للاجئين الذي سيصدر بتاريخ 20 يونيو 2024، بالإضافة إلى الوثيقة الصادرة عن الاجتماع بشأن مؤتمر الاستعراض الإقليمي الثاني للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في المنطقة العربية.

الجامعة العربية الهجرة واللجوء الهجرة الأونروا شؤون اللاجئين

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