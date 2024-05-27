متحدث "الأونروا": الخيام التى قصفت فى رفح ملاصقة لمخازننا وهي تأوي النازحين

قال عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إنه تم التحذير كثيرًا من أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية ستؤدي إلى كارثة، وذلك ما حدث في الساعات القليلة الماضية التي شهدت مجزرة ضخمة داخل مناطق متفرقة من رفح.

وأضاف أبو حسنة، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الخيام التي قصفت في مدينة رفح الفلسطينية ملاصقة لمخازن (الأونروا)، وهي تستخدم لإيواء النازحين.