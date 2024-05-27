الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

متحدث "الأونروا": الخيام التى قصفت فى رفح ملاصقة لمخازننا وهي تأوي النازحين

قصف رفح الفلسطينية
قصف رفح الفلسطينية

قال عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إنه تم التحذير كثيرًا من أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية ستؤدي إلى كارثة، وذلك ما حدث في الساعات القليلة الماضية التي شهدت مجزرة ضخمة داخل مناطق متفرقة من رفح.

وأضاف أبو حسنة، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الخيام التي قصفت في مدينة رفح الفلسطينية ملاصقة لمخازن (الأونروا)، وهي تستخدم لإيواء النازحين.

عدنان أبو حسنة النازحين الأونروا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين القاهرة الإخبارية الاحتلال الإحتلال الإسرائيلي جرائم الاحتلال غزة قطاع غزة حرب غزة رفح القضية الفلسطينية جيش الاحتلال محاكمة إسرائيل فلسطين إسرائيل

الأكثر قراءة

بيان عاجل من حماس بشأن قصف جيش الاحتلال مراكز النازحين فى رفح

نتيجة الترم الثاني 2024 عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي

عاجل.. صحة غزة: لا يوجد مستشفى برفح يستوعب ضحايا مجزرة تل السلطان

مفاجآت تكشفها تحقيقات القبض على البلوجر هدير عبد الرازق

البترول تنفى سحب شركة إينى سفينة الحفر "سانتورينى" من موقع أكبر حقل غاز فى مصر

أسعار الفراخ البيضاء والبلدى والبيض فى بورصة الدواجن اليوم الإثنين 27-5-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

الاعلام ودوره المأمول.. رؤية الرئيس السيسي

محمود خليل

صريخ أهل البيت

ماجد حبته

مصر والعرب.. ويوم إفريقيا

لواء.حمدى البطران

عتاب الرئيس

عبد الرحيم طايع

عن المعارضة والأهلى والزمالك وحديث "كبير البلد"

محاسن السنوسي

المعلومة من حق الجميع.. المواطن يسأل وعلى الحكومة أن تجيب

مدحت بشاى

مصر الغد.. وإشراقاتها التنموية

لواء. محسن الفحام

دلائل ورسائل

صور

بطولة دورى أبطال إفريقيا للمرة الـ12.. فرحة جماهير الأهلى فى كل مكان

للمرة الـ12.. الأهلى يتوج بطلًا لدورى أبطال إفريقيا

تتويج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

13 شهيدًا وإصابة العشرات إثر قصف طائرات الاحتلال لمنزل فى جباليا

أسر الجنود الإسرائيليين يربك الاحتلال ويلزمه الصمت

خوفًا من المحاكمة.. لماذا أصبح ملف المحتجزين ثانويًا على طاولة نتنياهو؟