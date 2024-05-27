الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأمم المتحدة تشدد على ضرورة تلبية الاحتياجات الإنسانية للمدنيين فى غزة

غزة
غزة

شدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، على ضرورة تلبية الاحتياجات الإنسانية للمدنيين في غزة، موجهًا السلطات الإسرائيلية بوجوب تسهيل النقل الآمن وتسليم مثل هذه الإمدادات إلى المحتاجين، حيث إن العملية الإنسانية في القطاع على وشك الانهيار، ورحب بمرور المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة والوقود من خلال معبر كرم أبوسالم.

القاهرة الإخبارية تعرض لقطات دخول المساعدات إلى قطاع غزة عبر كرم أبوسالم

 

txt

الاجتماع الوزارى العربى الأوروبى يؤكد ضرورة إنهاء الحرب فى قطاع غزة

فتح جميع المعابر لقطاع غزة

وأكد جوتيريش- بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة- الحاجة إلى فتح جميع المعابر لقطاع غزة بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2720، الذي تم اعتماده في ديسمبر 2023، وأن تتمتع المنظمات الإنسانية بإمكانية الوصول الكامل والآمن ودون عوائق إلى جميع المدنيين المحتاجين في جميع أنحاء غزة.

ودعا الأمين العام إلى ضرورة حماية المدنيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية، بما في ذلك الوصول للغذاء والمأوى والمياه النظيفة مع نزوح أكثر من 800 ألف شخص من رفح، بسبب الأعمال العدائية وأوامر الإخلاء منذ 6 مايو.

وجدد "جوتيريش" دعوته إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن لإنهاء معاناة المدنيين، قائلًا إنه "يشعر بالفزع إزاء عدم تنفيذ الأوامر الأخيرة الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن الوضع في غزة"، وذكر الأطراف بأن قرارات المحكمة ملزمة.

الامم المتحدة غزة الأمين العام للأمم المتحدة لوضع في غزة إعلام الأمم المتحدة

مواد متعلقة

جوتيريش: 3 طرق لزيادة فاعلية دور القطاع الخاص فى نمو الدول الجزرية الصغيرة

افتتاح المهرجان الدولي للطبول وسط حضور تجاوز 7 آلاف متفرج

محافظ أسوان: إدراج كل مراكز المحافظة ضمن مبادرة "حياة كريمة"

"المحافظين" البريطانى يعلن عزمه إعادة الخدمة الوطنية الإجبارية حال فوزه بالانتخابات

"وول ستريت": وسطاء يبذلون جهودًا لاستئناف محادثات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس

المرصد الأورومتوسطى: 70 منظمة حقوقية تطالب بإعلان المجاعة رسميًّا فى غزة

نائب رئيس "الأطباء العرب": المستشفيات المصرية والأردنية أول من قدمت الدعم لأهالي غزة

المنظمة الدولية للهجرة: مقتل أكثر من 670 شخصًا فى انهيار أرضى فى بابوا غينيا الجديدة

الأكثر قراءة

مفاجأة سارة بشأن أسعار اللحوم فى الأسواق

بشائر عيد الأضحى.. 25 ألف رأس ماشية طازجة ومبردة فى منافذ التموين

نتيجة الترم الثاني 2024 عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي

الزمالك يسعى لاستعادة الانتصارات أمام الاتحاد السكندرى بـ"دورى نايل".. الليلة

الزراعة: طرح الزبدة البلدى بـ150 جنيهًا فى معرض خير مزارعنا لأهالينا

عقب ليلة دامية فى رفح الفلسطينية.. انفجار يهز تل أبيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

هامثل مع فاتن حمامة ورشدي اباظة بحالهم

لواء.حمدى البطران

قواتنا المسلحة.. أمل مصر

علي سعدة

الاعلام ودوره المأمول.. رؤية الرئيس السيسي

محمود خليل

صريخ أهل البيت

ماجد حبته

مصر والعرب.. ويوم إفريقيا

لواء.حمدى البطران

عتاب الرئيس

عبد الرحيم طايع

عن المعارضة والأهلى والزمالك وحديث "كبير البلد"

محاسن السنوسي

المعلومة من حق الجميع.. المواطن يسأل وعلى الحكومة أن تجيب

صور

بطولة دورى أبطال إفريقيا للمرة الـ12.. فرحة جماهير الأهلى فى كل مكان

للمرة الـ12.. الأهلى يتوج بطلًا لدورى أبطال إفريقيا

تتويج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

غزة تنزف.. تواصل مجازر الاحتلال الإسرائيلى ضد الفلسطينيين لليوم الـ234

13 شهيدًا وإصابة العشرات إثر قصف طائرات الاحتلال لمنزل فى جباليا

أسر الجنود الإسرائيليين يربك الاحتلال ويلزمه الصمت