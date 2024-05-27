الأمم المتحدة تشدد على ضرورة تلبية الاحتياجات الإنسانية للمدنيين فى غزة

شدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، على ضرورة تلبية الاحتياجات الإنسانية للمدنيين في غزة، موجهًا السلطات الإسرائيلية بوجوب تسهيل النقل الآمن وتسليم مثل هذه الإمدادات إلى المحتاجين، حيث إن العملية الإنسانية في القطاع على وشك الانهيار، ورحب بمرور المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة والوقود من خلال معبر كرم أبوسالم.

فتح جميع المعابر لقطاع غزة

وأكد جوتيريش- بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة- الحاجة إلى فتح جميع المعابر لقطاع غزة بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2720، الذي تم اعتماده في ديسمبر 2023، وأن تتمتع المنظمات الإنسانية بإمكانية الوصول الكامل والآمن ودون عوائق إلى جميع المدنيين المحتاجين في جميع أنحاء غزة.

ودعا الأمين العام إلى ضرورة حماية المدنيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية، بما في ذلك الوصول للغذاء والمأوى والمياه النظيفة مع نزوح أكثر من 800 ألف شخص من رفح، بسبب الأعمال العدائية وأوامر الإخلاء منذ 6 مايو.

وجدد "جوتيريش" دعوته إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن لإنهاء معاناة المدنيين، قائلًا إنه "يشعر بالفزع إزاء عدم تنفيذ الأوامر الأخيرة الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن الوضع في غزة"، وذكر الأطراف بأن قرارات المحكمة ملزمة.