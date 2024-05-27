افتتاح المهرجان الدولي للطبول وسط حضور تجاوز 7 آلاف متفرج

حظى حفل افتتاح المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية في دورته الحادية عشرة، برئاسة الفنان انتصار عبدالفتاح رئيس ومؤسس المهرجان، والذي انطلق الليلة الماضية، بإقبال جماهيري كثيف، رغم زخات المطر، تجاوز سبعة آلاف متفرج ملأوا جنبات مسرح السور الشمالي، حرصوا على التواجد بشكل كثيف من مختلف أقاليم مصر وسط أجواء من البهجة والسرور.

التواصل الإنساني بين شعوب العالم

وقال الفنان انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس المهرجان، إن هذه الدورة تقام برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبالتعاون بين وزارة الثقافة برئاسة الوزيرة الدكتورة نيفين الكيلاني، متمثلة في قطاعاتها المختلفة مع وزارة السياحة والآثار، متمثلة في الهيئة العامة للتنشيط السياحي، بنك القاهرة، مكتبات مصر العامة، مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب.

وأضاف أن على مدار 11 عاما من التألق والإبداع، شاركت نحو 170 فرقة من دول مختلفة الثقافات في المهرجان؛ للتأكيد على التواصل الإنساني بين جميع شعوب العالم، تحت شعار "حوار الطبول من أجل السلام"، لافتا إلى أن دورة هذا العام تقدم ثقافات جديدة بمشاركة اليابان لأول مرة والبرازيل، إلى جانب إقامة معرض دولي لفن العرائس والماريونيت، بمشاركة أكثر من 30 فنانا وفنانة من مصر وكوريا وبوليفيا.

تفاصيل فعاليات المهرجان

وأشار الفنان انتصار عبدالفتاح، إلى أنه تم اختيار الفنان محمد فوزي منسقا ومشرفا للمعرض الدولي لفن العرائس والماريونيت الذي يقام في بيت السناري وقصر الأمير طاز، مضيفًا أن فعاليات المهرجان تقام على مسرح السور الشمالي وقصر الأمير طاز وبيت السناري وساحة الهناجر، وأن هذه الدورة يطلق عليها دورة المواويل الشعبية، وشخصية المهرجان لهذا العام المطرب الأصيل محمد طه.



وتضمن حفل الافتتاح السلام الجمهوري، تلى ذلك إقامة ورشة دولية بمشاركة جميع الفرق برؤية فنية للفنان انتصار عبدالفتاح، حيث قدمت كل فرقة فنونها التراثية والإيقاعية المختلفة التي تفاعل معها الجمهور بالهتاف والتصفيق.



واختتم حفل الافتتاح بلوحة فنية تجمع دبكة فلسطين مع جميع الفرق المشاركة، تعبيرا عن تضامنهم مع فلسطين وتم رفع العلم المصري والفلسطيني وباقي أعلام الدول المشاركة.



حضر حفل الافتتاح رئيس صندوق التنمية الثقافية وليد قانوش، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو بسيوني، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية أحمد الشافعي وبعض السفراء، والمدير التنفيذي للمهرجان سهام إسماعيل، وقدمت الحفل فيروز عبدالفتاح.