"وول ستريت": وسطاء يبذلون جهودًا لاستئناف محادثات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن وسطاء يبذلون جهودًا لاستئناف محادثات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس من أجل وقف القتال في قطاع غزة، وذلك بعد يوم من أمر محكمة العدل الدولية إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في رفح جنوبي قطاع غزة.

وأضافت الصحيفة أن المحادثات لوقف القتال في غزة وإعادة بعض الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في القطاع من الممكن أن تستأنف في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وفقًا لمسئولين إسرائيليين.



ونقلت الصحيفة عن مسئولين إسرائيليين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، إن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز ومدير الموساد ديفيد بارنيا اجتمعا في باريس أمس الأول الجمعة لبحث الأمر.

ونقلت الصحيفة عن وسطاء القول إن استئناف المحادثات سيعتمد على ما إذا كانت حماس توافق على الحوار. وأضافوا أنه تم التواصل مع حماس لكنها لم توافق بعد على المشاركة، وأنها استشهدت بما وصفته بمخاوف من أن إسرائيل ليست جادة في التوصل إلى اتفاق.

ونفى مسئول كبير في حركة حماس، في وقت لاحق، أن تكون الحركة على علم "بأي شيء يتعلق باستئناف المفاوضات".



وذكرت الصحيفة أن المسئولين الأمريكيين والإسرائيليين ناقشوا استئناف المحادثات بناءً على مجموعة جديدة من المقترحات، والتي لم تتضح شروطها على الفور، بعد فشل محاولة سابقة هذا الشهر بسبب شروط إنهاء الحرب وإعادة الرهائن. وقال المسئول الإسرائيلي إن الجولة الأحدث من المحادثات سيتوسط فيها ممثلون عن مصر وقطر والولايات المتحدة.