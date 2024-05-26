الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المرصد الأورومتوسطي: 70 منظمة حقوقية تطالب بإعلان المجاعة رسميًّا في غزة

المرصد الأورومتوسطي
المرصد الأورومتوسطي

أفاد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، بأن هناك نحو 70 منظمة حقوقية، بينها مركز جنيف الدولي للعدالة، تطالب السلطات المعنية والمؤسسات الدولية بالإعلان عن مجاعة رسميًا في  قطاع غزة؛ نظرًا لما يشهده القطاع من تفاقم سريع لنقص الغذاء.

وذكر المرصد - في بيان أوردته صحيفة "الجارديان" البريطانية عبر موقعها الإلكتروني- أن انعدام الأمن الغذائي يتزايد في أنحاء القطاع بسبب استخدام إسرائيل للمجاعة كسلاح حرب ضد الشعب الفلسطيني، موضحا أن مستويات انعدام الأمن الغذائي تتفاقم بشكل متصاعد في جميع أنحاء القطاع نتيجة استخدام إسرائيل التجويع كسلاح حرب ضد السكان المدنيين وهو ما تصفه المنظمات الحقوقية (المشاركة في هذه المطالبة) بأنه جزء من الإبادة الجماعية.

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وأشار البيان إلى أن المنظمات الحقوقية ذكرت أيضا أن مستويات الأمن الغذائي في غزة تراجعت إثر العملية البرية التي شنها الجيش الإسرائيلي على مدينة رفح جنوب القطاع والتي بدأت في 7 مايو وسبقتها حركة منع دخول شاحنات المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح.

ولفت إلى أن آلاف الشاحنات على الجانب الآخر من معبر رفح متوقفة منذ أسابيع ولا يمكن الوصول إليها من قبل السكان الذين تعتمد حياتهم على هذه المساعدات وذلك بسبب قرار إسرائيل بتجويع سكان قطاع غزة وإغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات إليها.

ووفقا لبيان المرصد الأورومتوسطي فإنه تم تسجيل 30 حالة وفاة بسبب المجاعة في غزة، وأن الوفيات المرتبطة بالمجاعة تحدث بشكل شبه يومي بالإضافة إلى القصف الإسرائيلي وعدم كفاية العلاج الطبي.

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