اتحاد الكُتاب بفلسطين: إسرائيل مستمرة فى حرب الإبادة فى غزة والحصار غير مسبوق

قال مراد السوداني، رئيس اتحاد الكُتاب بفلسطين، إن من المفارقة أن يكون الضغط في أكثر من 70 جامعة ونخب أكاديمية وثقافية في العالم، بالإضافة إلى توالي الاعترافات بالدولة الفلسطينية، ونجد إسرائيل مستمرة في عدوانها على القطاع.

وأضاف "السوداني"، خلال مداخلة لفقرة "غزة إلى أين"، والمُذاعة على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل مستمرة في حرب الإبادة في غزة والحصار غير مسبوق.

ونوه أن الوعي الجماعي الاحتلالي تمارسها إسرائيل في حربها على قطاع غزة والضفة الغربية أيضًا، حيث يفرض المزيد من الحصار وتحويل فلسطين إلى سجن كبير وبالتوازي مع غزة هناك حرب مفتوحة في الضفة الغربية لا تقل شراسة عن الحرب في غزة.

وأشار إلى أن هناك حربًا مفتوحة على الشاشات لإبادة الشعب الفلسطيني وتهجيره، سواء في غزة أو الضفة، وبالتالي فعلى المجتمع الدولي التحرك لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.