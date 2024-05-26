حكومة غزة: تفاقم الأزمة الإنسانية وسط استمرار احتلال معبر رفح

أعلن رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، سلامة معروف، عن تفاقم الأزمة الإنسانية داخل قطاع غزة، مشيرًا إلى استمرار احتلال معبر رفح وإغلاقه أمام دخول شاحنات المساعدات، ما يؤدي إلى تفاقم الحصار الإسرائيلي على القطاع بالكامل.

وأوضح "معروف" أن هذا الإغلاق يشكل تهديدًا مباشرًا لسكان غزة، حيث يُحاصر القطاع بأكمله ويعرقل توفير المساعدات الضرورية.

وفي سياق متصل، أشار "معروف" إلى أن تداعيات هذا الإغلاق بدأت تظهر بوضوح، حيث باتت الأزمة الإنسانية تتفاقم بشكل خطير في عدة محافظات، مع تحذيرات من عودة شبح المجاعة وتهديد حياة الآلاف من السكان، خاصة في محافظتي غزة والشمال.

وأضاف أن الوضع يتفاقم أيضًا في محافظات الوسط والجنوب، حيث تزداد أزمة الأمن الغذائي بشكل ملحوظ، وتتسبب عمليات النزوح الجماعي للمواطنين من مدينة رفح في تفاقم الوضع الإنساني بشكل كبير.

وأكد أن جهود إغاثة الشعب الفلسطيني تعاني من ضعف ملحوظ، حيث لم يتجاوز عدد الشاحنات التي دخلت القطاع منذ بداية عمل المعبر البحري 100 شاحنة، في حين دخلت 214 شاحنة إلى محافظتي غزة والشمال خلال الأسبوع الماضي فقط، ما يظهر ضعف الجهود الدولية في تقديم المساعدات.

وفي ظل هذه الكارثة الإنسانية المتصاعدة، دعا "معروف" إلى ضرورة انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من معبر رفح، مؤكدًا أن المعابر البرية هي الوسيلة الأكثر فاعلية لتوفير المساعدات وتخفيف الأزمة الإنسانية في القطاع.

وختم "معروف" حديثه بالتأكيد على ضرورة التدخل السريع للمجتمع الدولي لإنقاذ الوضع الإنساني المأساوي في غزة، مع دعوته لزيادة الضغط على إسرائيل لإعادة فتح المعابر والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل منتظم وكافٍ.