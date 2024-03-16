السبت 16 مارس 2024
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عالم

وصول أول سفينة مساعدات عبر الممر البحري..

متحدث الخارجية: مصر ترحب بكل جهد يستهدف تخفيف معاناة الفلسطينيين فى غزة

السفير أحمد أبو زيد
السفير أحمد أبو زيد

ردًا على استفسار من عدد من المحررين الدبلوماسيين بشأن موقف مصر تجاه ما تمَّ الإعلان عنه بشأن وصول أول سفينة مساعدات من خلال الممر البحري إلى قطاع غزة، أكد السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن مصر تقدر وترحب بكل جهد يستهدف تخفيف المعاناة الإنسانية عن الفلسطينيين في قطاع غزة. 

وقدم المتحدث باسم الخارجية المصرية الشكر لكل الأطراف الدولية والإقليمية التي أسهمت في تيسير وصول تلك المساعدات عبر الممر البحري.

وأضاف السفير أبوزيد أن مصر تواصل بذل كل الجهود من أجل تعزيز نفاذ المساعدات الملحة للقطاع من خلال معبر رفح، وعبر الإنزال الجوي، مطالبًا إسرائيل بإزالة العوائق والقيود التي تضعها أمام عملية دخول المساعدات عبر المنافذ البرية، ودعوتها لتشغيل باقي المعابر لإدخال المزيد من المساعدات لتجنب تفاقم الوضع الإنساني في غزة.

موقف مصر أول سفينة مساعدات الممر البحري غزة

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