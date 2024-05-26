مراسل القاهرة الإخبارية: شهداء وجرحى بقصف الاحتلال لمنزل فى جباليا

قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن هناك شهداء وجرحى بقصف الاحتلال لمنزل في "جباليا النزلة" شمال قطاع غزة، وأنباء عن عشرات المصابين.

وفي خبر سابق، سقطت قذائف باتجاه منزل بمخيم بربرة وسط رفح مما أدى إلى ارتقاء شهيد وإصابة 5 آخرين بجراح متفاوتة الخطورة وصلوا إلى مستشفى الكويت التخصصي لتلقي العلاج فيما لا تزال الآليات العسكرية الإسرائيلية تواصل تقدمها حتى وصلت إلى مقربة من الملعب البلدي في رفح وسط المدينة وسط إطلاق نار مكثف.