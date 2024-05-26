الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

صلاح الزهار: مصر تسعى لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل سريع

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قال محمد صلاح الزهار، الكاتب الصحفي، إن الهم الأول للإدارة المصرية على كل مستوياتها في أزمة قطاع غزة هو إدخال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني هناك، والإدارة المصرية بكل اتجاهاتها تمضي في هذا الاتجاه.

وأضاف "الزهار"، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن المتابع للشأن والتصرف المصري في هذا الأمر يعي جيدا أن التصعيد الذي لجأت إليه الإدارة المصرية في العشرة أيام أو الأسبوعين الماضيين يشيران إلى ممارستها نوعا من الضغوط على القوى المؤثرة خاصة الولايات المتحدة، للتأكيد على أهمية إدخال المساعدات بشكل سريع، والتصعيد أمام الرأي العام العالمي بمسئولية إسرائيل كلية عن الفلسطينيين في غزة والمساعدات التي يجب أن تدخل إليهم بكل تنويعاتها بحكم أنها دولة احتلال.

ولفت إلى أن الإدارة الإسرائيلية وغرورها ومغامراتها التي يقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي وبعض زملائه في مجلس الحرب أو حكومة الطوارئ أو الجيش الإسرائيلي هم مغامرون، وزعيم المعارضة هناك قال هذا الكلام منذ لحظات.

صلاح الزهار غزة المساعدات الإنسانية محمد صلاح الزهار قطاع غزة القاهرة الإخبارية

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