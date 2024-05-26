الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان: العمليات العسكرية فى رفح ستقضى على الأخضر واليابس

الدكتور هيثم أبو
الدكتور هيثم أبو سعيد

قال الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إنه منذ بداية هذه الأحداث كان علينا جميعًا، أن تدرك كل الأطراف أننا نتعامل مع إسرائيل التي لا تحترم أي قوانين دولية.

وأضاف "أبو سعيد"، خلال مداخلة لفقرة "غزة إلى أين؟"، المُذاعة على فضائية القاهرة الإخبارية، أن العمليات العسكرية في رفح الفلسطينية، ستقضي على الأخضر واليابس ولن يكون هناك أي حقوق للفلسطينيين إذا لم تلتفت الحكومات المعنية إلى الوضع الخطير الذي تنتهجه إسرائيل.

 الفلسطينيون وهم ينزحون إلى الأماكن التي تسميها إسرائيل آمنة يتم قصفهم

وأشار أن في الداخل الفلسطيني يجب أن يحافظ على الحد الأدنى من الحقوق الفلسطينية، فمع التحذيرات المتزايدة من جانب "أونروا" زادت المعاناة على الشعب الفلسطيني، كما أنه لا توجد أماكن آمنة، حتى الفلسطينيين وهم ينزحون إلى الأماكن التي يسمونها آمنة، يتم قصفهم، وهذا على مرأى ومسمع المجتمع الدولي.

ونوه إلى أنه على المجتمع الدولي، أن يفعل شيئًا من أجل وقف الحرب على الأبرياء في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن مصر لم تبخل بأي جهد لتخفيف حدة الكارثة الإنسانية في القطاع.

رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان البعثة الأممية لحقوق الإنسان رفح الفلسطينية القاهرة الإخبارية غزة إلى أين إسرائيل

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