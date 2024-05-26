"المحافظين" البريطانى يعلن عزمه إعادة الخدمة الوطنية الإجبارية حال فوزه بالانتخابات

أعلن حزب المحافظين البريطاني عزمه إعادة الخدمة الوطنية الإجبارية في حال فوزه في الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في الرابع من يوليو المقبل.

وقال الحزب اليوم الأحد، إنه سيكون للشباب البالغين من العمر 18 عامًا حق الاختيار بين الالتحاق بالجيش بدوام كامل لمدة 12 شهرًا أو التطوع خلال عطلة نهاية الأسبوع مرة واحدة كل شهر لمدة عام للمشاركة في الخدمة المجتمعية مع مؤسسات مثل إدارة الإطفاء أو الشرطة أو الخدمة الصحية الوطنية.



من جهته، قال وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي إن الخطة ستسهم في معالجة التفكك الاجتماعي، وستساعد على انخراط الشباب في الحياة العامة بشكل أفضل.

وفي الوقت نفسه، وصف حزب العمال البريطاني المعارض تلك الخطة بأنها حيلة دعائية بائسة تفتقر للوسائل العملية لتمويلها.