الإثنين 27 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ميناء دمياط يتعامل مع 9 سفن بضائع عامة ومتنوعة خلال 24 ساعة

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 9 سفن، بينما غادر عدد 8 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 44 سفينة.

ووفقًا لبيان المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 34785 طنًا تشمل: 6717 طن رمل، 9401 طن يوريا، 3000 طن بودرة جبس، 3600 طن مولاس، 12067 طن بضائع متنوعة.

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حركة الوارد من البضائع العامة

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 46782 طنًا تشمل: 12158 طن قمح، 8017 طن ذرة، 5000 طن حديد، 413 طن خشب زان، 9101 طن خردة، 5000 طن سكر، 653 طن ابلاكاش، 6440 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 744 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 611 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3976 حاوية مكافئة.

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ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 29607 أطنان، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 213489 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2344 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية وكوم ابو راضي، وعدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدمًا قادمة من الإسكندرية، وعدد 5 وحدات نهرية (بارج) بعد أن قاموا بتفريغ شحنة تُقدَّر بحوالي 1047 طن أسمنت معبأ قادمة من محافظة المنيا، وتحميل شحنة تبلغ حوالي 2107 أطنان من القمح متجهه إلى المنيا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6132 حركة.

هيئة ميناء دمياط الـ 24 ساعة الماضية حركة الصادر حركة الصادر من الحاويات قمح

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